Під час відпустки обірвалося життя Героя з Волині Олега Торчила
Сьогодні, 10:20
Помер військовослужбовець з Волині Олег Торчило.
Про це повідомив голова Поромівської громади Олег Савчук.
"7 червня у селі Лежниця відбудеться прощання з трагічно загиблим Захисником України Олегом Торчило.
З 2022 року Олег ніс службу у Збройних силах України. Життя військовослужбовця обірвалося у рідному селі, під час відпустки.
О 12:00 розпочнеться прощання з воїном біля його будинку.
Прошу прийти провести Захисника в останню земну дорогу та підтримати рідних", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив голова Поромівської громади Олег Савчук.
"7 червня у селі Лежниця відбудеться прощання з трагічно загиблим Захисником України Олегом Торчило.
З 2022 року Олег ніс службу у Збройних силах України. Життя військовослужбовця обірвалося у рідному селі, під час відпустки.
О 12:00 розпочнеться прощання з воїном біля його будинку.
Прошу прийти провести Захисника в останню земну дорогу та підтримати рідних", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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