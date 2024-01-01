Під час відпустки обірвалося життя Героя з Волині Олега Торчила

Олег Торчило.



Про це Олег Савчук.



"7 червня у селі Лежниця відбудеться прощання з трагічно загиблим Захисником України Олегом Торчило.



З 2022 року Олег ніс службу у Збройних силах України. Життя військовослужбовця обірвалося у рідному селі, під час відпустки.



О 12:00 розпочнеться прощання з воїном біля його будинку.

Прошу прийти провести Захисника в останню земну дорогу та підтримати рідних", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер військовослужбовець з ВолиніПро це повідомив голова Поромівської громади"7 червня у селі Лежниця відбудеться прощання з трагічно загиблим Захисником України Олегом Торчило.З 2022 року Олег ніс службу у Збройних силах України. Життя військовослужбовця обірвалося у рідному селі, під час відпустки.О 12:00 розпочнеться прощання з воїном біля його будинку.Прошу прийти провести Захисника в останню земну дорогу та підтримати рідних", - йдеться в повідомленні.

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