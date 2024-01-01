Під час відпустки обірвалося життя Героя з Волині Олега Торчила

Під час відпустки обірвалося життя Героя з Волині Олега Торчила
Помер військовослужбовець з Волині Олег Торчило.

Про це повідомив голова Поромівської громади Олег Савчук.

"7 червня у селі Лежниця відбудеться прощання з трагічно загиблим Захисником України Олегом Торчило.

З 2022 року Олег ніс службу у Збройних силах України. Життя військовослужбовця обірвалося у рідному селі, під час відпустки.

О 12:00 розпочнеться прощання з воїном біля його будинку.
Прошу прийти провести Захисника в останню земну дорогу та підтримати рідних", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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