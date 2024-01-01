Місяць тому батьки поховали старшого сина-Героя: на Волині попрощалися з воїном Олександром Поліщуком

Олександр Сергійович Поліщук.



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Війна осиротила троє дітей, вбрала у чорну хустину молоду вдову, а у батьків просто вирвала серце - місяць тому вони поховали старшого сина-Героя, нині прощалися з молодшим.



Біля пам’ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида.



Далі траурна процесія рушила до рідного дому захисника у селі Навіз.



Спокійний, виважений, добрий чоловік та син, люблячий багатодітний батько - таким пам'ятають односельці Олександра Поліщука.



Як справжній українець, він добровольцем став на захист рідної землі, бо мріяв, аби його сини та дочка жили у вільній та незалежній державі.



Він до кінця стійко та мужньо боровся за рідну землю і за своє життя. Та у сорок літ війна зробила його Героєм - лицарем Небесного легіону.



Відспівали Олександра Поліщука у місцевому храмі Успіння Пресвятої Богородиці.



Під гучні постріли військових та мелодію Державного Гімну його зболене тіло знайшло вічний спочинок на сільському кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 червня "На щиті" на малу батьківщину повернувся солдат 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси ДовбушаПро це повідомили у Рожищенській громаді.Війна осиротила троє дітей, вбрала у чорну хустину молоду вдову, а у батьків просто вирвала серце - місяць тому вони поховали старшого сина-Героя, нині прощалися з молодшим.Біля пам’ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида.Далі траурна процесія рушила до рідного дому захисника у селі Навіз.Спокійний, виважений, добрий чоловік та син, люблячий багатодітний батько - таким пам'ятають односельці Олександра Поліщука.Як справжній українець, він добровольцем став на захист рідної землі, бо мріяв, аби його сини та дочка жили у вільній та незалежній державі.Він до кінця стійко та мужньо боровся за рідну землю і за своє життя. Та у сорок літ війна зробила його Героєм - лицарем Небесного легіону.Відспівали Олександра Поліщука у місцевому храмі Успіння Пресвятої Богородиці.Під гучні постріли військових та мелодію Державного Гімну його зболене тіло знайшло вічний спочинок на сільському кладовищі.

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