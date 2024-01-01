Місяць тому батьки поховали старшого сина-Героя: на Волині попрощалися з воїном Олександром Поліщуком

Місяць тому батьки поховали старшого сина-Героя: на Волині попрощалися з воїном Олександром Поліщуком
6 червня "На щиті" на малу батьківщину повернувся солдат 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Олександр Сергійович Поліщук.

Про це повідомили у Рожищенській громаді.

Війна осиротила троє дітей, вбрала у чорну хустину молоду вдову, а у батьків просто вирвала серце - місяць тому вони поховали старшого сина-Героя, нині прощалися з молодшим.

Біля пам’ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбулася громадська панахида.

Далі траурна процесія рушила до рідного дому захисника у селі Навіз.

Спокійний, виважений, добрий чоловік та син, люблячий багатодітний батько - таким пам'ятають односельці Олександра Поліщука.

Як справжній українець, він добровольцем став на захист рідної землі, бо мріяв, аби його сини та дочка жили у вільній та незалежній державі.

Він до кінця стійко та мужньо боровся за рідну землю і за своє життя. Та у сорок літ війна зробила його Героєм - лицарем Небесного легіону.
Місяць тому батьки поховали старшого сина-Героя: на Волині попрощалися з воїном Олександром Поліщуком

Відспівали Олександра Поліщука у місцевому храмі Успіння Пресвятої Богородиці.

Під гучні постріли військових та мелодію Державного Гімну його зболене тіло знайшло вічний спочинок на сільському кладовищі.
Місяць тому батьки поховали старшого сина-Героя: на Волині попрощалися з воїном Олександром Поліщуком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Місяць тому батьки поховали старшого сина-Героя: на Волині попрощалися з воїном Олександром Поліщуком
Місяць тому батьки поховали старшого сина-Героя: на Волині попрощалися з воїном Олександром Поліщуком
Місяць тому батьки поховали старшого сина-Героя: на Волині попрощалися з воїном Олександром Поліщуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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