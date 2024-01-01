Захисники ліквідували ще понад 1000 окупантів за добу

Захисники ліквідували ще понад 1000 окупантів за добу
Від початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували 516080 вояк.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно:

- особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,

- танків ‒ 7834 (+6) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,

- артилерійських систем – 13497 (+64) од,

- РСЗВ – 1095 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 833 (+2) од,

- літаків – 357 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),

- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),

- кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,

- спеціальна техніка ‒ 2238 (+8).

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Теги: Росія, Україна, війна
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