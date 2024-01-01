Захисники ліквідували ще понад 1000 окупантів за добу
Сьогодні, 11:15
Від початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували 516080 вояк.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно:
- особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7834 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
- артилерійських систем – 13497 (+64) од,
- РСЗВ – 1095 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2238 (+8).
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За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно:
- особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7834 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,
- артилерійських систем – 13497 (+64) од,
- РСЗВ – 1095 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 833 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2238 (+8).
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