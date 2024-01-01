Захисники ліквідували ще понад 1000 окупантів за добу





За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.24 орієнтовно:



- особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,



- танків ‒ 7834 (+6) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,



- артилерійських систем – 13497 (+64) од,



- РСЗВ – 1095 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 833 (+2) од,



- літаків – 357 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),



- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),



- кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,



- спеціальна техніка ‒ 2238 (+8).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували 516080 вояк.За даними Генштабу,- особового складу ‒ близько 516080 (+1080) осіб,- танків ‒ 7834 (+6) од,- бойових броньованих машин ‒ 15096 (+20) од,- артилерійських систем – 13497 (+64) од,- РСЗВ – 1095 (+0) од,- засоби ППО ‒ 833 (+2) од,- літаків – 357 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),- крилаті ракети ‒ 2270 (+0),- кораблі /катери ‒ 28 (+1) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,- спеціальна техніка ‒ 2238 (+8).

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