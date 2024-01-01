Аварія в Луцькому районі: ВАЗ збив мотоцикліста
Сьогодні, 11:37
У Луцькому районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався мотоцикліст. Автопригода трапилася учора, 6 червня, поблизу села Мощаниця.
Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
44-річний житель Рожищенської громади, керуючи автомобілем ВАЗ 21013, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Lifan під керуванням 44-річного жителя Олицької громади.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.
44-річний житель Рожищенської громади, керуючи автомобілем ВАЗ 21013, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Lifan під керуванням 44-річного жителя Олицької громади.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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