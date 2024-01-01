Аварія в Луцькому районі: ВАЗ збив мотоцикліста

травмувався мотоцикліст. Автопригода трапилася учора, 6 червня, поблизу села Мощаниця.



Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.



44-річний житель Рожищенської громади, керуючи автомобілем ВАЗ 21013, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Lifan під керуванням 44-річного жителя Олицької громади.



Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Автопригода трапилася учора, 6 червня, поблизу села Мощаниця.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.44-річний житель Рожищенської громади, керуючи автомобілем ВАЗ 21013, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Lifan під керуванням 44-річного жителя Олицької громади.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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