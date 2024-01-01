Аварія в Луцькому районі: ВАЗ збив мотоцикліста

Аварія в Луцькому районі: ВАЗ збив мотоцикліста
У Луцькому районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався мотоцикліст. Автопригода трапилася учора, 6 червня, поблизу села Мощаниця.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

44-річний житель Рожищенської громади, керуючи автомобілем ВАЗ 21013, не надав переваги у русі та зіткнувся із мотоциклом Lifan під керуванням 44-річного жителя Олицької громади.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Секрети від снайпера: «Постріл – це лише 10% справи»
Сьогодні, 12:10
У Рівному попрощалися із Героєм Ігорем Боровицьким із Волині
Сьогодні, 11:47
Аварія в Луцькому районі: ВАЗ збив мотоцикліста
Сьогодні, 11:37
На Волині – у розпалі грибний сезон
Сьогодні, 11:30
Захисники ліквідували ще понад 1000 окупантів за добу
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Показали момент аварії на перехресті у Луцьку Показали момент аварії на перехресті у Луцьку
06 червень, 02:17
На Волині зіткнулися дві автівки На Волині зіткнулися дві автівки
05 червень, 12:00
На Волині травмувався мотоцикліст, намагаючись уникнути зіткнення з автівкою На Волині травмувався мотоцикліст, намагаючись уникнути зіткнення з автівкою
05 червень, 11:35
На Волині не розминулися два легковики На Волині не розминулися два легковики
04 червень, 17:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Громада на Волині не може декомунізувати танк «Йосип Сталін»
Сьогодні, 12:45
 0
«Бізнес» на інвалідності шахтарів: масові обшуки в кількох регіонах
Сьогодні, 12:29
 0
Секрети від снайпера: «Постріл – це лише 10% справи»
Сьогодні, 12:10
 0
У Рівному попрощалися із Героєм Ігорем Боровицьким із Волині
Сьогодні, 11:47
 0
Аварія в Луцькому районі: ВАЗ збив мотоцикліста
Сьогодні, 11:37
 0
Медіа
відео
1/8