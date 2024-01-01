У Рівному попрощалися із Героєм Ігорем Боровицьким із Волині

У Рівному попрощалися із Героєм Ігорем Боровицьким із Волині
У Рівному сьогодні, 7 червня, провели в останню земну дорогу волинянина Ігоря Боровицького, який все життя присвятив захисту України.

Про це у фейсбуці повідомила Цуманська ОТГ.

Ігор Боровицький народився 15 грудня 1964 року у селі Башлики Ківерцівського району на Волині.

Закінчив Цуманську середню школу, а потім здобув фах механіка у Рівненському економіко-технологічному фаховому коледжі Національного університету водного господарства та природокористування. Проходив практику в Харкові.

«По закінченню навчання тато вирішив пов’язати своє життя із військовою службою. Якраз перед відрядженням до Угорщини одружився, там вже народилася я. В 1992 році усією сім’єю повернулися у Рівне. Тато продовжив службу у прикордонних військах, був старшим прапорщиком. Здобув вищу освіту в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У 1999 році на два роки переїхали до Тегерану, де він служив в охороні при посольстві України», - розповідає дочка Героя Юлія.

Після повернення на Батьківщину Ігор пішов на пенсію, проте, не міг нічого не робити. Працював керівником з безпеки супермаркету «Фора», а потім став директором МСК «Сокіл».

«Тато був справжнім військовим. Він надзвичайно любив Україну, був відданий їй. Тож у 2019 році залишив цивільне життя та знову одягнув однострій – добровольцем вступив до лав ЗСУ й вирушив у зону проведення антитерористичної операції. Відтоді був на службі, лише зрідка повертаючись додому у відпустку. Він повністю віддавався службі, відповідальний, щирий, до останнього стояв за волю і незалежність рідної країни», - продовжує донька.

На жаль, 59-річний майстер-сержант Ігор Боровицький помер 3 червня 2024 року на Харківському напрямку.
У Рівному попрощалися із Героєм Ігорем Боровицьким із Волині

«Таких, як він більше немає. Люблячий чоловік і батько, надзвичайний дідусь… Щедра і добра людина, яка готова була віддати все для інших і для своєї Батьківщини. Тато був і залишився справжнім військовим офіцером», - каже Юлія.

Прощання із захисником відбулося біля будинку родини на вулиці Соломії Крушельницької, 69 у Рівному.

Поховають його у рідному Цумані.



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Теги: загиблі, війна
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