У Рівному попрощалися із Героєм Ігорем Боровицьким із Волині
Сьогодні, 11:47
У Рівному сьогодні, 7 червня, провели в останню земну дорогу волинянина Ігоря Боровицького, який все життя присвятив захисту України.
Про це у фейсбуці повідомила Цуманська ОТГ.
Ігор Боровицький народився 15 грудня 1964 року у селі Башлики Ківерцівського району на Волині.
Закінчив Цуманську середню школу, а потім здобув фах механіка у Рівненському економіко-технологічному фаховому коледжі Національного університету водного господарства та природокористування. Проходив практику в Харкові.
«По закінченню навчання тато вирішив пов’язати своє життя із військовою службою. Якраз перед відрядженням до Угорщини одружився, там вже народилася я. В 1992 році усією сім’єю повернулися у Рівне. Тато продовжив службу у прикордонних військах, був старшим прапорщиком. Здобув вищу освіту в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У 1999 році на два роки переїхали до Тегерану, де він служив в охороні при посольстві України», - розповідає дочка Героя Юлія.
Після повернення на Батьківщину Ігор пішов на пенсію, проте, не міг нічого не робити. Працював керівником з безпеки супермаркету «Фора», а потім став директором МСК «Сокіл».
«Тато був справжнім військовим. Він надзвичайно любив Україну, був відданий їй. Тож у 2019 році залишив цивільне життя та знову одягнув однострій – добровольцем вступив до лав ЗСУ й вирушив у зону проведення антитерористичної операції. Відтоді був на службі, лише зрідка повертаючись додому у відпустку. Він повністю віддавався службі, відповідальний, щирий, до останнього стояв за волю і незалежність рідної країни», - продовжує донька.
На жаль, 59-річний майстер-сержант Ігор Боровицький помер 3 червня 2024 року на Харківському напрямку.
«Таких, як він більше немає. Люблячий чоловік і батько, надзвичайний дідусь… Щедра і добра людина, яка готова була віддати все для інших і для своєї Батьківщини. Тато був і залишився справжнім військовим офіцером», - каже Юлія.
Прощання із захисником відбулося біля будинку родини на вулиці Соломії Крушельницької, 69 у Рівному.
Поховають його у рідному Цумані.
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Про це у фейсбуці повідомила Цуманська ОТГ.
Ігор Боровицький народився 15 грудня 1964 року у селі Башлики Ківерцівського району на Волині.
Закінчив Цуманську середню школу, а потім здобув фах механіка у Рівненському економіко-технологічному фаховому коледжі Національного університету водного господарства та природокористування. Проходив практику в Харкові.
«По закінченню навчання тато вирішив пов’язати своє життя із військовою службою. Якраз перед відрядженням до Угорщини одружився, там вже народилася я. В 1992 році усією сім’єю повернулися у Рівне. Тато продовжив службу у прикордонних військах, був старшим прапорщиком. Здобув вищу освіту в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. У 1999 році на два роки переїхали до Тегерану, де він служив в охороні при посольстві України», - розповідає дочка Героя Юлія.
Після повернення на Батьківщину Ігор пішов на пенсію, проте, не міг нічого не робити. Працював керівником з безпеки супермаркету «Фора», а потім став директором МСК «Сокіл».
«Тато був справжнім військовим. Він надзвичайно любив Україну, був відданий їй. Тож у 2019 році залишив цивільне життя та знову одягнув однострій – добровольцем вступив до лав ЗСУ й вирушив у зону проведення антитерористичної операції. Відтоді був на службі, лише зрідка повертаючись додому у відпустку. Він повністю віддавався службі, відповідальний, щирий, до останнього стояв за волю і незалежність рідної країни», - продовжує донька.
На жаль, 59-річний майстер-сержант Ігор Боровицький помер 3 червня 2024 року на Харківському напрямку.
«Таких, як він більше немає. Люблячий чоловік і батько, надзвичайний дідусь… Щедра і добра людина, яка готова була віддати все для інших і для своєї Батьківщини. Тато був і залишився справжнім військовим офіцером», - каже Юлія.
Прощання із захисником відбулося біля будинку родини на вулиці Соломії Крушельницької, 69 у Рівному.
Поховають його у рідному Цумані.
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