«Бізнес» на інвалідності шахтарів: масові обшуки в кількох регіонах

Правоохоронці повідомили про підозру колишній народній депутатці та п’яти її спільникам, які налагодили бізнес на встановленні групи інвалідності шахтарям.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишній народній обраниці – заступниці директора державної медустанови, трьом медикам та двом посередникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди та зловживанні впливом (ч. 3, 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).За даними слідства, підозрювані налагодили схему вимагання та отримання грошей з працівників вугільної промисловості за встановлення інвалідності у зв’язку з професійною діяльністю.Двоє посередників підшуковували працівників вугільної промисловості, які мали право оформити групу інвалідності, але не могли цього зробити через бюрократію. Щоб спростити процедуру, у них вимагали по 3-4 тис доларів США.Залучені до схеми медзаклади оформляли необхідну документацію без обстеження пацієнтів. Після цього медичні документи пацієнтів відправляли до столичної державної медичної установи.Там медики за попередньо отриманими списками підтверджували наявність хронічного професійного захворювання та направляли таких осіб на МСЕК для прийняття рішення про присвоєння відповідної групи інвалідності.Зібрані з пацієнтів гроші щомісячно разом зі списками осіб, від яких вони отримані, надавали керівництву медустанови та розподіляли між учасниками схеми.Під час передачі 32 тис доларів США посередника та заступницю керівника закладу затримали в порядку ст. 208 КПК України.За місцем проживання та роботи учасників злочинної схеми проведено обшуки на території міста Києва, Львівської та Донецької областей. Виявлено та вилучено 629 тис доларів США, 9 млн грн, 34 тис євро, чорнову документацію, мобільні телефони з перепискою.Заступниці директора медустанови та посереднику обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.Вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми та встановлюються всі посадові особи, причетні до незаконної схеми.Досудове розслідування – СУ ГУНП у м. Києві, оперативний супровід – ГУ «І» ДЗНД СБУкраїни та УСБ України у Львівській області.