Біля Роботиного на Запоріжжі загинув Герой з Волині Олексій Будз

Біля Роботиного на Запоріжжі загинув Герой з Волині Олексій Будз
На війні загинув Герой з Волині Олексій Будз.

Про це повідомили у Торчинській громаді.

"І знову чорний день для нашої громади. Кривава війна обірвала молоде життя. Будз Олексій Сергійович народився 17 лютого 1991 року у селі Буяни Торчинської громади. У березні 2023 року був мобілізований до Збройних сил України.

Життя молодого бійця обірвалося 21 травня 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Завтра, 8 червня, до Торчинської громади прибуде траурний кортеж з тілом молодого загиблого воїна.

"Траурний кортеж вирушить з Луцька орієнтовно о 09.30 год. та прямуватиме у с.Буяни.

Прощання з загиблим відбудеться об 10.00 годині біля батьківської хати ( с.Буяни).

Чин похорону відбудеться в місцевому храмі", - додали у громаді.

Зазначається, що у випадку змін додатково буде повідомлено.

"Просимо жителів громади зустріти тіло Героя «живим коридором».

Торчинська селищна рада, виконавчий комітет, депутатський корпус та уся громада висловлюють щирі співчуття сім’ї, родині та друзям Захисника.

У нашій пам’яті він назавжди залишиться відважним Героєм!

Вічна пам’ять і слава воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас!" - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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