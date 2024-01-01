На Волині на честь полеглих воїнів створили Алею Слави

У ліцеї у Володимирі на Волині вшанували пам’ять, створивши Алею Слави.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова... Імена цих дев’яти наших земляків навіки закарбовані як в історії України, так і в Книзі пам'яті нашої громади та закладу освіти, який їх об’єднує – ліцею ім. О. Цинкаловського», - зазначив мер.Сьогодні на шкільному подвір’ї вшанували пам’ять полеглих захисників, які колись навчались чи викладали у навчальному закладі, що у різні роки був і школою №4, і гімназією, і, зрештою, академічним ліцеєм.Віддати шану воїнам тут вирішили, створивши власну Алею Слави із зображеними на банерах портретами Героїв та короткою інформацією про них.«Ця алея – символ жертви, яку принесли наші воїни заради свободи, незалежності, мирного життя прийдешніх поколінь, про яку жоден із нас не має права забувати. Спільно з учнями, вчителями й рідними загиблих помолились за упокій душ загиблих, а також за те, аби кількість портретів на цій стелі більше не зростала...» - додав міський голова.