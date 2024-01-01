На Волині на честь полеглих воїнів створили Алею Слави

На Волині на честь полеглих воїнів створили Алею Слави
У ліцеї у Володимирі на Волині вшанували пам’ять загиблих військових, створивши Алею Слави.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

«Василь Крищук, Андрій Нікончук, Олег Сичевський, Олег Митошоп, Роман Середа, Роман Калашнюк, Андрій Нехай, Тарас Савчук, Павло Гасичак... Імена цих дев’яти наших земляків навіки закарбовані як в історії України, так і в Книзі пам'яті нашої громади та закладу освіти, який їх об’єднує – ліцею ім. О. Цинкаловського», - зазначив мер.

Сьогодні на шкільному подвір’ї вшанували пам’ять полеглих захисників, які колись навчались чи викладали у навчальному закладі, що у різні роки був і школою №4, і гімназією, і, зрештою, академічним ліцеєм.

Віддати шану воїнам тут вирішили, створивши власну Алею Слави із зображеними на банерах портретами Героїв та короткою інформацією про них.

«Ця алея – символ жертви, яку принесли наші воїни заради свободи, незалежності, мирного життя прийдешніх поколінь, про яку жоден із нас не має права забувати. Спільно з учнями, вчителями й рідними загиблих помолились за упокій душ загиблих, а також за те, аби кількість портретів на цій стелі більше не зростала...» - додав міський голова.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вшанування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС
Сьогодні, 14:06
Для 28 поранених воїнів, які проходять реабілітацію на Волині, організували екскурсію
Сьогодні, 13:51
На Волині на честь полеглих воїнів створили Алею Слави
Сьогодні, 13:49
Біля Роботиного на Запоріжжі загинув Герой з Волині Олексій Будз
Сьогодні, 13:10
Громада на Волині не може декомунізувати танк «Йосип Сталін»
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
На Волині вшанували пам’ять полеглих Воїнів На Волині вшанували пам’ять полеглих Воїнів
27 травень, 15:02
У Луцьку вшанували Великого Кобзаря У Луцьку вшанували Великого Кобзаря
22 травень, 18:38
На Волині відкрили стелу пам’яті Героїв На Волині відкрили стелу пам’яті Героїв
21 травень, 13:49
На Волині вшанували пам’ять Героя Сергія Гундерича На Волині вшанували пам’ять Героя Сергія Гундерича
17 травень, 12:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина
Сьогодні, 14:25
 0
Байден не підтримав ідею Макрона відправити західні війська до України, – ЗМІ
Сьогодні, 14:20
 0
Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС
Сьогодні, 14:06
 0
Для 28 поранених воїнів, які проходять реабілітацію на Волині, організували екскурсію
Сьогодні, 13:51
 0
На Волині на честь полеглих воїнів створили Алею Слави
Сьогодні, 13:49
 0
Медіа
відео
1/8