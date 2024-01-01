На Волині на честь полеглих воїнів створили Алею Слави
Сьогодні, 13:49
У ліцеї у Володимирі на Волині вшанували пам’ять загиблих військових, створивши Алею Слави.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«Василь Крищук, Андрій Нікончук, Олег Сичевський, Олег Митошоп, Роман Середа, Роман Калашнюк, Андрій Нехай, Тарас Савчук, Павло Гасичак... Імена цих дев’яти наших земляків навіки закарбовані як в історії України, так і в Книзі пам'яті нашої громади та закладу освіти, який їх об’єднує – ліцею ім. О. Цинкаловського», - зазначив мер.
Сьогодні на шкільному подвір’ї вшанували пам’ять полеглих захисників, які колись навчались чи викладали у навчальному закладі, що у різні роки був і школою №4, і гімназією, і, зрештою, академічним ліцеєм.
Віддати шану воїнам тут вирішили, створивши власну Алею Слави із зображеними на банерах портретами Героїв та короткою інформацією про них.
«Ця алея – символ жертви, яку принесли наші воїни заради свободи, незалежності, мирного життя прийдешніх поколінь, про яку жоден із нас не має права забувати. Спільно з учнями, вчителями й рідними загиблих помолились за упокій душ загиблих, а також за те, аби кількість портретів на цій стелі більше не зростала...» - додав міський голова.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
«Василь Крищук, Андрій Нікончук, Олег Сичевський, Олег Митошоп, Роман Середа, Роман Калашнюк, Андрій Нехай, Тарас Савчук, Павло Гасичак... Імена цих дев’яти наших земляків навіки закарбовані як в історії України, так і в Книзі пам'яті нашої громади та закладу освіти, який їх об’єднує – ліцею ім. О. Цинкаловського», - зазначив мер.
Сьогодні на шкільному подвір’ї вшанували пам’ять полеглих захисників, які колись навчались чи викладали у навчальному закладі, що у різні роки був і школою №4, і гімназією, і, зрештою, академічним ліцеєм.
Віддати шану воїнам тут вирішили, створивши власну Алею Слави із зображеними на банерах портретами Героїв та короткою інформацією про них.
«Ця алея – символ жертви, яку принесли наші воїни заради свободи, незалежності, мирного життя прийдешніх поколінь, про яку жоден із нас не має права забувати. Спільно з учнями, вчителями й рідними загиблих помолились за упокій душ загиблих, а також за те, аби кількість портретів на цій стелі більше не зростала...» - додав міський голова.
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