Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС

Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС
Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це у телеграмі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що українська сторона вдячна за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу.

В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.

«Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця. Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора», - заявив Шмигаль.

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Теги: Євросоюз, політика
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