Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС

Єврокомісія підтримуєдо Європейського Союзу.Про це у телеграмі повідомив прем’єр-міністрВін підкреслив, що українська сторона вдячна за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу.В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.«Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця. Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора», - заявив Шмигаль.