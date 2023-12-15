Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС
Сьогодні, 14:06
Єврокомісія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
Про це у телеграмі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він підкреслив, що українська сторона вдячна за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу.
В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.
«Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця. Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора», - заявив Шмигаль.
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Про це у телеграмі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він підкреслив, що українська сторона вдячна за позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу.
В озвученому висновку ЄК йдеться про те, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.
«Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця. Український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора», - заявив Шмигаль.
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