Байден не підтримав ідею Макрона відправити західні війська до України, – ЗМІ

Емманюель Макрон у нещодавній телефонній розмові запропонував своєму лідеру США Джо Байдену відправити війська до України, аби ті навчали українських солдатів. Байден таку пропозицію не підтримав.



Про це пише



Байден висловив стурбованість, що така ініціатива матиме погані наслідки. Він вважає, що західні війська можуть опинитися на лінії вогню, що призведе до ескалації конфлікту.



Як пише Politico, розмова закінчилася нічим, що, зрештою, влаштувало як лідера Франції, так і президента США. У видані зазначають, що погляди Макрона і Байдена не збігаються у кількох важливих питаннях: Білий дім бачить у ньому щось на кшталт дикої карти, а президент Франції закликав до таких варіантів політики в Україні, які змушують адміністрацію Байдена нервувати.



Попри це, а також різницю у віці, обоє почали довіряти один одному «дивовижним чином», підкреслює Politico.



Західні війська в Україні



Макрон у лютому на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, він зазначив, що наразі держави не досягли консенсусу щодо цього питання.



Попри це, низка інших країн-членів НАТО вже виступила із заявами, що вони не розглядають відправлення своїх військ в Україну. Про це сказали в Білому домі США, а також у Німеччині, Великій Британії, Канаді, Іспанії, Чехії, Польщі тощо.



27 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорював з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню ініціативу Парижа з відправлення в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.



Він повідомив, що уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри й ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.



Однак пізніше Міністерство оборони Франції не підтвердило інформацію Сирського, уточнивши, що це питання ще опрацьовують.

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