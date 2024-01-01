Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина

Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина
У луцькій галереї «Образ» відкрили виставку фотографій загиблого на війні волинянина Святослава Лукащука (позивний Лука). Герой пішов з життя минулого року, так і не організувавши експозицію своїх світлин. Через рік після смерті маленьку мрію хлопця втілили в життя його друзі, колеги та рідні.

Відвідали виставку і журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost.

Шкільні роки Святослава минули в містечку Ківерці, де й зараз мешкають його батьки. Згодом юнак вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка, навчався на геологічному факультеті. На старших курсах він захопився обробкою дорогоцінного каміння, тож почав працювати у ювелірних майстернях Львова.

Розмірене життя Святослава змінила повномасштабна війна. Ще до її початку хлопець записався в лави 125-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Невдовзі підрозділ дислокували безпосередньо у зону бойових дій. Захисник загинув 16 травня 2023 року у Бахмутському районі на Донеччині. Йому щойно виповнилося 26 років.
Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина

Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина
Весь життєвий шлях Святослава супроводжувала фотографія. Його мама Ольга розповідає, що ще будучи школярем він полюбляв робити світлини, в юнацькому віці це заняття переросло у хобі, а згодом вийшло на більш професійний рівень. Найбільше полюбляв Лука працювати з плівковими фотоапаратами.

«Він фотографував багато: і природу, і людей, і архітектуру. Пробував себе в різних жанрах. Останній рік перед війною хотів змінити сферу діяльності, захопився ремонтом старих фотоапаратів, зібрав цілу їхню колекцію. Навіть після загибелі з його речами нам прийшов плівковий фотоапарат, де було чимало світлин з фронту», – розповідає Ольга Лукащук.

Вона каже: син неодноразово розповідав, що хотів би в майбутньому організувати виставку своїх фото. Але йому, на жаль, так і не вдалося реалізувати цей план. Через рік після загибелі Героя його маленьку мрію вирішили втілити в життя друзі та батьки.

«Свят не дуже любив фотографуватися, більше любив фотографувати. Він намагався зловити світ таким, яким він його бачив. І в нього це виходило чудово. Мало кому вдасться на плівковий фотоапарат спіймати такі моменти», – говорить організаторка і подруга Луки Кріс.

Перша експозиція була представлена в січні у Львові, а нині ознайомитися з роботами загиблого захисника можна і в Луцьку. На виставці, яка має назву «Свят. Шлях. Лука. Війна», представлено світлини Святослава, що були створені в різні періоди.

Глядачі мають можливість побачити миті життя Луки, людей, які його оточували, місця, які надихали. Також тут є улюблені платівки Святослава та скріни його останніх переписок з друзями.
Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина
Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина

Відвідувачі можуть придбати роботи загиблого захисника. Виручені кошти будуть передані 125-й бригаді, у якій ніс службу Святослав.

Галерея «Образ» розташована за адресою: місто Луцьк, проспект Волі, 2. Відвідати виставку можна в середу-неділю, з 15:00 до 18:00. Триватиме вона до 15 червня включно.
Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина

Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина
Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина
Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина
Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина
Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина
Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина
Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина
Здійснили мрію захисника: у Луцьку відкрили виставку світлин загиблого на війні волинянина

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Теги: Виставка, Галерея Образ, Святослав Лукащук, Загиблий воїн
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