З’явилося відео, як волинські воїни знищили ворожий танк

ефективно знищувати ворожу техніку.



Про це у телеграмі повідомляє військова частина.



Зокрема у мережі опублікували відео знищення волинськими воїнами російського танку на одному із напрямків.







«Лише секунди і… ворожий танк Т-72 палає! Так миттєво і точно працює ударна група «Харон» нашої Князівської бригади», - йдеться у коментарі до відео 14-ї бригади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжуютьПро це у телеграмі повідомляє військова частина.Зокрема у мережі опублікували відео знищення волинськими воїнами російського танку на одному із напрямків.«Лише секунди і… ворожий танк Т-72 палає! Так миттєво і точно працює ударна група «Харон» нашої Князівської бригади», - йдеться у коментарі до відео 14-ї бригади.

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