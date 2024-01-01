З’явилося відео, як волинські воїни знищили ворожий танк

З’явилося відео, як волинські воїни знищили ворожий танк
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують ефективно знищувати ворожу техніку.

Про це у телеграмі повідомляє військова частина.

Зокрема у мережі опублікували відео знищення волинськими воїнами російського танку на одному із напрямків.



«Лише секунди і… ворожий танк Т-72 палає! Так миттєво і точно працює ударна група «Харон» нашої Князівської бригади», - йдеться у коментарі до відео 14-ї бригади.

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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