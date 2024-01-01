В окупованому Луганську – чимала «бавовна»

У Луганську ракети вдарили по ремонтній базі росіян, а частина вибухів пролунала біля казарм колишнього вищого військового училища штурманів.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Голова Луганської ОВА, що вибухи були в районі містечка Гостра Могила. У тому місці розташоване летовище, авіаремонтний завод, казарма росіян, там проходить траса до російського кордону, по якій російська армія перевозить вантажі.OSINT-команди по фото геолокували ремонтну базу — вона поблизу Луганського коледжу інформаційних технологій. На Google-мапі можна бачити на її території військову техніку. Місцеві показали фото зруйнованої будівлі з червоним дахом — вона поруч із цією базою.Окупаційна влада заявляє, що станом на 14:00 від обстрілу постраждали понад 35 людей і ще три людини загинули. Останні — жителі пʼятиповерхівки, у якої обвалився підʼїзд.Лисогор зауважує, що в ЗСУ західна зброя надзвичайно точна, і якщо б ППО росіян не працювало над житловими кварталами, то повідомлень про жертв не було б. «Тільки Росія несе відповідальність за жертви серед містян Луганська», — заявив Лисогор.ЗСУ офіційно про атаку на Луганськ не повідомляють.