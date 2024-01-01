В окупованому Луганську – чимала «бавовна»
Сьогодні, 15:26
У Луганську ракети вдарили по ремонтній базі росіян, а частина вибухів пролунала біля казарм колишнього вищого військового училища штурманів.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор пише, що вибухи були в районі містечка Гостра Могила. У тому місці розташоване летовище, авіаремонтний завод, казарма росіян, там проходить траса до російського кордону, по якій російська армія перевозить вантажі.
OSINT-команди по фото геолокували ремонтну базу — вона поблизу Луганського коледжу інформаційних технологій. На Google-мапі можна бачити на її території військову техніку. Місцеві показали фото зруйнованої будівлі з червоним дахом — вона поруч із цією базою.
Окупаційна влада заявляє, що станом на 14:00 від обстрілу постраждали понад 35 людей і ще три людини загинули. Останні — жителі пʼятиповерхівки, у якої обвалився підʼїзд.
Лисогор зауважує, що в ЗСУ західна зброя надзвичайно точна, і якщо б ППО росіян не працювало над житловими кварталами, то повідомлень про жертв не було б. «Тільки Росія несе відповідальність за жертви серед містян Луганська», — заявив Лисогор.
ЗСУ офіційно про атаку на Луганськ не повідомляють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор пише, що вибухи були в районі містечка Гостра Могила. У тому місці розташоване летовище, авіаремонтний завод, казарма росіян, там проходить траса до російського кордону, по якій російська армія перевозить вантажі.
OSINT-команди по фото геолокували ремонтну базу — вона поблизу Луганського коледжу інформаційних технологій. На Google-мапі можна бачити на її території військову техніку. Місцеві показали фото зруйнованої будівлі з червоним дахом — вона поруч із цією базою.
Окупаційна влада заявляє, що станом на 14:00 від обстрілу постраждали понад 35 людей і ще три людини загинули. Останні — жителі пʼятиповерхівки, у якої обвалився підʼїзд.
Лисогор зауважує, що в ЗСУ західна зброя надзвичайно точна, і якщо б ППО росіян не працювало над житловими кварталами, то повідомлень про жертв не було б. «Тільки Росія несе відповідальність за жертви серед містян Луганська», — заявив Лисогор.
ЗСУ офіційно про атаку на Луганськ не повідомляють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чоловікам за кордоном не видаватимуть паспорти без військових документів: рішення Кабміну
Сьогодні, 15:45
В окупованому Луганську – чимала «бавовна»
Сьогодні, 15:26
З’явилося відео, як волинські воїни знищили ворожий танк
Сьогодні, 15:01
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Сьогодні, 14:45