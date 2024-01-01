На Волинь суне циклон з грозами, - синоптики

На Волинь суне циклон з грозами, - синоптики
Цими вихідними, 8-9 червня, збережеться нестійка погода, пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Із початку наступного тижня на погоду Волині впливатиме циклон з Балкан. У зв’язку з чим очікуються короткочасні дощ з грозами. Подекуди град.

Вдень 10 травня – значні дощ.

Температура:

вночі 11-16° тепла
вдень 20-25° тепла

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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