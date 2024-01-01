На Волинь суне циклон з грозами, - синоптики

місцями грози.



Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Із початку наступного тижня на погоду Волині впливатиме циклон з Балкан. У зв’язку з чим очікуються короткочасні дощ з грозами. Подекуди град.



Вдень 10 травня – значні дощ.



Температура:



вночі 11-16° тепла

вдень 20-25° тепла



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цими вихідними, 8-9 червня, збережеться нестійка погода, пройдуть невеликі короткочасні дощі,Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Із початку наступного тижня на погоду Волині впливатиме циклон з Балкан. У зв’язку з чим очікуються короткочасні дощ з грозами. Подекуди град.Вдень 10 травня – значні дощ.Температура:вночі 11-16° теплавдень 20-25° тепла

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію