Завтра будуть тестувати нові графіки відключень світла, - Міненерго
Сьогодні, 16:20
Новий порядок застосування графіків погодинних відключень, який запрацює в Україні в тестовому режимі відзавтра, 8 червня, має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії.
Про це повідомив перший заступник глави Міністерства енергетики Юрій Власенко під час години запитань до уряду, пише Бізнес.Цензор.
“Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно “розвантажитися” в певній області. У зв’язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт. За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин”, – сказав Власенко.
Він наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.
“Намагаємося постійно вдосконалювати застосування зазначених механізмів”, – додав Власенко.
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Про це повідомив перший заступник глави Міністерства енергетики Юрій Власенко під час години запитань до уряду, пише Бізнес.Цензор.
“Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно “розвантажитися” в певній області. У зв’язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт. За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин”, – сказав Власенко.
Він наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.
“Намагаємося постійно вдосконалювати застосування зазначених механізмів”, – додав Власенко.
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