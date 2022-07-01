Скільком працюючим пенсіонерам на Волині перерахували пенсії





Про це у коментарі Олег Трибощук.



"Йдеться про пенсіонерів, які станом на 01 березня 2024 набули 24 місяці страхового стажу або які відпрацювали менше 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсій пройшло 2 роки", — говорить Олег Трибощук.



Зі слів посадовця, середній розмір підвищення пенсій внаслідок перерахунку становить 87,80 гривень.



Перерахунок пенсій проводився з 1 квітня 2024 року, але майже 25 тисяч працюючих пенсіонерів Волині доплати отримають у червні за період з 1.04.2024 по 31.05.2024 включно, наголосив Олег Трибощук.



Додаткові гроші на виплату перерахованих пенсій Волинь отримала, виплати розпочато, додав виконувач обов'язків начальника Головного управління Пенсійного фонду області.



Загалом на виплату пенсій в червні цього року спрямували 1,4 млрд гривень. Додаткові видатки, спрямовані на виплату перерахованих пенсій — 2 мільйони 673 тисячі гривень.

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