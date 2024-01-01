Чому в Луцьку інколи ліхтарі горять удень: роз’яснення

вуличне освітлення вмикається не зовсім у темну пору.



Чому так відбувається,



Зазвичай вуличне освітлення вмикається близько 22:00, а з 23:00 і до світанку (орієнтовно до 5:00) переходить у нічний режим. Утім, іноді стається так, що ліхтарі ввімкнені й під час світлового дня, каже директор «Луцьксвітла» Валерій Мазін та називає декілька причин:



1. Поганий зв’язок із серверами через аварійні відключення. Процес вмикання-вимикання контролює сервер, але часто з ним немає зв’язку через вимкнення електропостачання терміналів управління «Луцьксвітла». Для відновлення електрики вони з’єднуються з сервером, але бувають збої, тому ліхтарі вмикаються вдень.



2. Ремонтні роботи. Інколи світло вдень увімкнене під час технічного обслуговування кабельних чи повітряних мереж. Наприклад, коли вийшла мережа з ладу. Щоб її відремонтувати та перевірити, чи все правильно працює, потрібно ввімкнути освітлення. Виконати вночі такі ремонтні роботи, коли повністю все вимкнено, — неможливо.



За словами Мазіна, вуличні ліхтарі не споживають багато енергії, якщо порівнювати з побутовими споживачами.



«Якщо взяти, до прикладу, споживання електроенергії 9-поверхового будинку на 4 під’їзди, то на цей обсяг ми можемо освітити ледь не пів міста», — поділився він.



Крім того, посадовець каже, що водії часто нарікають на те, що їм складно орієнтуватись на дорогах в темну пору доби, якщо немає освітлення. Також воно потрібне і для безпеки пішоходів.



Та, якщо мешканці бачать увімкнені вуличні ліхтарі вдень, вони можуть зателефонувати в диспетчерську (0332) 247194 «Луцьксвітла» або на гарячу лінію 15-80.



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