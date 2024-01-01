На фронті обірвалося життя волинянина Анатолія Сильчука

Анатолій Сильчук.



Про це у фейбуці повідомила Самарівська громада.



«З глибоким сумом повідомляємо про загибель воїна нашої громади, солдата військової частини А7014 Сильчука Анатолія Івановича (01.03.1973 р.н.), жителя села Щитинська Воля», - зазначили у громаді.



Будучи вірним військовій присязі українському народу, воїн загинув під час ведення бойових дій 6 червня 2024 року.



«У скорботі разом з родиною. Нехай добрий, світлий спомин про загиблого Героя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час ведення бойових дій проти російських загарбників загинув мешканець волинського села Щитинська ВоляПро це у фейбуці повідомила Самарівська громада.«З глибоким сумом повідомляємо про загибель воїна нашої громади, солдата військової частини А7014 Сильчука Анатолія Івановича (01.03.1973 р.н.), жителя села Щитинська Воля», - зазначили у громаді.Будучи вірним військовій присязі українському народу, воїн загинув під час ведення бойових дій 6 червня 2024 року.«У скорботі разом з родиною. Нехай добрий, світлий спомин про загиблого Героя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів», - йдеться у повідомленні.

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