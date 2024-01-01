На фронті обірвалося життя волинянина Анатолія Сильчука

На фронті обірвалося життя волинянина Анатолія Сильчука
Під час ведення бойових дій проти російських загарбників загинув мешканець волинського села Щитинська Воля Анатолій Сильчук.

Про це у фейбуці повідомила Самарівська громада.

«З глибоким сумом повідомляємо про загибель воїна нашої громади, солдата військової частини А7014 Сильчука Анатолія Івановича (01.03.1973 р.н.), жителя села Щитинська Воля», - зазначили у громаді.

Будучи вірним військовій присязі українському народу, воїн загинув під час ведення бойових дій 6 червня 2024 року.

«У скорботі разом з родиною. Нехай добрий, світлий спомин про загиблого Героя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів», - йдеться у повідомленні.
На фронті обірвалося життя волинянина Анатолія Сильчука

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Теги: загиблі, війна
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