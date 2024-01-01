На фронті обірвалося життя волинянина Анатолія Сильчука
Сьогодні, 17:32
Під час ведення бойових дій проти російських загарбників загинув мешканець волинського села Щитинська Воля Анатолій Сильчук.
Про це у фейбуці повідомила Самарівська громада.
«З глибоким сумом повідомляємо про загибель воїна нашої громади, солдата військової частини А7014 Сильчука Анатолія Івановича (01.03.1973 р.н.), жителя села Щитинська Воля», - зазначили у громаді.
Будучи вірним військовій присязі українському народу, воїн загинув під час ведення бойових дій 6 червня 2024 року.
«У скорботі разом з родиною. Нехай добрий, світлий спомин про загиблого Героя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейбуці повідомила Самарівська громада.
«З глибоким сумом повідомляємо про загибель воїна нашої громади, солдата військової частини А7014 Сильчука Анатолія Івановича (01.03.1973 р.н.), жителя села Щитинська Воля», - зазначили у громаді.
Будучи вірним військовій присязі українському народу, воїн загинув під час ведення бойових дій 6 червня 2024 року.
«У скорботі разом з родиною. Нехай добрий, світлий спомин про загиблого Героя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів», - йдеться у повідомленні.
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