Зупинилося серце директорки Всеукраїнського дитячого фонду на Волині

Відійшла у засвіти директорка відокремленого підрозділу громадської організації "Всеукраїнський дитячий фонд" у Волинській областіПро це у фейсбуці повідомляє Нововолинський центр професійної освіти.У центрі висловлює щирі співчуття рідним, близьким, колегам з приводу смерті директора відокремленого підрозділу громадської організації "Всеукраїнський дитячий фонд" у Волинській області Олени Грінченко.«Ця втрата важка для всіх, хто її знав. Олена Миколаївна була чудовою людиною з добрим і люблячим серцем, яке вона сповна віддавала дітям. Нехай добрий і світлий спомин про цю чудову жінку назавжди залишиться в пам'яті всіх, з ким вона працювала, приятелювала, кому робила добро», - йдеться у повідомленні.