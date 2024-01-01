Зупинилося серце директорки Всеукраїнського дитячого фонду на Волині

Зупинилося серце директорки Всеукраїнського дитячого фонду на Волині
Відійшла у засвіти директорка відокремленого підрозділу громадської організації "Всеукраїнський дитячий фонд" у Волинській області Олена Грінченко.

Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинський центр професійної освіти.

У центрі висловлює щирі співчуття рідним, близьким, колегам з приводу смерті директора відокремленого підрозділу громадської організації "Всеукраїнський дитячий фонд" у Волинській області Олени Грінченко.

«Ця втрата важка для всіх, хто її знав. Олена Миколаївна була чудовою людиною з добрим і люблячим серцем, яке вона сповна віддавала дітям. Нехай добрий і світлий спомин про цю чудову жінку назавжди залишиться в пам'яті всіх, з ким вона працювала, приятелювала, кому робила добро», - йдеться у повідомленні.

Зупинилося серце директорки Всеукраїнського дитячого фонду на Волині

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Теги: смерть, Волинь
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