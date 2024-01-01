Зупинилося серце директорки Всеукраїнського дитячого фонду на Волині
Сьогодні, 17:44
Відійшла у засвіти директорка відокремленого підрозділу громадської організації "Всеукраїнський дитячий фонд" у Волинській області Олена Грінченко.
Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинський центр професійної освіти.
У центрі висловлює щирі співчуття рідним, близьким, колегам з приводу смерті директора відокремленого підрозділу громадської організації "Всеукраїнський дитячий фонд" у Волинській області Олени Грінченко.
«Ця втрата важка для всіх, хто її знав. Олена Миколаївна була чудовою людиною з добрим і люблячим серцем, яке вона сповна віддавала дітям. Нехай добрий і світлий спомин про цю чудову жінку назавжди залишиться в пам'яті всіх, з ким вона працювала, приятелювала, кому робила добро», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинський центр професійної освіти.
У центрі висловлює щирі співчуття рідним, близьким, колегам з приводу смерті директора відокремленого підрозділу громадської організації "Всеукраїнський дитячий фонд" у Волинській області Олени Грінченко.
«Ця втрата важка для всіх, хто її знав. Олена Миколаївна була чудовою людиною з добрим і люблячим серцем, яке вона сповна віддавала дітям. Нехай добрий і світлий спомин про цю чудову жінку назавжди залишиться в пам'яті всіх, з ким вона працювала, приятелювала, кому робила добро», - йдеться у повідомленні.
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