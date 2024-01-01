У волинянки камінь у нирках лікарі вирізали лазером

У Нововолинській центральній міській клінічній лікарні встановили лазер Quanta System 60 W. Він є найпотужнішим в області.Про це медичний заклад повідомив у фейсбуцій.Цей лазер відтепер допомагає медикам команди КНП «Нововолинська ЦМЛ». У пацієнтки 2-сантиметровий камінь в нирці видалено всього за один 5-міліметровий прокол.Виконано перкутанну (черезшкірну) нефролітотрипсію - видалення каміння з нирки через невеликий розріз на шкірі в ділянці попереку.Цей малоінвазивний метод лікування сечокамʼяної хвороби є:• високоефективний• малотравматичний• з коротким періодом госпіталізації• зі швидкою реабілітацією - вже на наступний день після операційного втручання пацієнт може ходити, їсти та пити.