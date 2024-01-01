У Луцьку склали присягу нові бійці прикордонного загону

У Луцьку склали присягу нові бійці прикордонного загону
Військовослужбовці, котрі нещодавно приєдналися до лав Держприкордонслужби, присягнули на вірність Українському народові. Зі зброєю в руках один за одним прикордонники проголосили слова військової присяги.

Про це повідомляє у фейсбуці Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Після проходження загальновійськової підготовки, вони вирушать в прикордонні підрозділи, які забезпечують охорону кордону з Польщею та білоруссю в межах області.

Керівництво загону привітало новобранців з прийняттям військової присяги. А військовий капелан благословив прикордонників на подальшу службу. Окропивши освяченою водою, вручив кожному іконку Пресвятої Богородиці Покровительки Українських Воїнів.



«Запрошуємо усіх охочих доєднатися до колективу прикордонного загону! З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації з проходження військової служби просимо звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6», - повідомили прикордонники.


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Теги: прикордонники, війна
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