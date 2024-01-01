Економія світла: «Укрзалізниця» переглядає графіки руху електричок

Економія світла: «Укрзалізниця» переглядає графіки руху електричок
"Укрзалізниця" вирішила зменшити споживання електроенергії. Це вдасться зробити за рахунок перегляду графіка руху приміських електропоїздів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Залізничники тимчасово вносять зміни в графік руху приміських електропоїздів. Це необхідно для економії споживання електроенергії в країні.

"Укрзалізниця" впродовж червня тимчасово корегує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно", - йдеться у повідомленні.

Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. Перші зміни в розкладі відбулися вже з 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях.

У компанії уточнили, що є одним із найбільших споживачів електроенергії в країні. Тому УЗ планує реалізувати в різних регіонах України проєкти для генерації електроенергії. Йдеться про десятки об'єктів розподіленої генерації загальною потужністю до 250 МВт.

"Це дасть змогу частково покрити потреби в живленні об'єктів критичної інфраструктури "Укрзалізниці", а також споживачів по всій Україні, які під'єднані до розподільчої мережі товариства", - зазначили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Теги: електроенергія, Волинь
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