«Фронтера» повертається: Міжнародний літературний фестиваль знову – в Луцьку





Про це повідомили організатори заходу.



Цьогорічна «Фронтера» — не тільки про окремі ролі літератури й культури, митців і споживачів, але й про сам момент перелаштування. Про те, як не втрачати напрям руху, фіксувати дійсність, відновлювати й зберігати памʼять.



У програмі фестивалю:



- дискусії українських та іноземних інтелектуалів та інтелектуалок;

читання (не тільки давно улюблених, але й ще не опублікованих текстів);



- неочікувані літературні хедлайнери;



- мистецькі й пізнавально-розважальні проєкти.



«Фронтера» об’єднає українських та закордонних літераторів, перекладачів та медійників, щоб показати світові, як «працює» культура України у час повномасштабної війни.



Ростислав Семків, Ірена Карпа, Макс Кідрук, Євгенія Кузнєцова, Андрій Любка, Малґожата Реймер — це лише кілька імен зі списку учасників.



«Нам потрібен був час на переосмислення та перезавантаження. Перші пів року після вторгнення ми всі перетворилися на волонтерів. У той момент здавалося, що попередні цілі, плани, мрії — зруйновані. Однак саме цінності й партнерства стали інструментами, які дозволили нам залишитись дієвими у той перший час.



Сьогодні ми готові знову розповідати про українську літературу світові, а про світову — українському читачеві, і формувати спільноти задля допомоги Україні. А також ми хочемо зібрати своїх, когось підтримати, когось вшанувати. Кожного — згадати. І поговорити про літературу, яка твориться, — в оновленому форматі фестивалю. Запрошуємо вас до Луцька й розмови», — каже фундаторка та керівниця літературної платформи «Фронтера» Елла Яцута.



Стратегічний партнер IV Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» — платформа «Алгоритм дій».



«Алгоритм дій» прагне відновити нашу колективну памʼять, але не ту, сплюндровану російською пропагандою XX століття. А ту автентичну, яка закарбована у творах українських класиків, і яку пише зараз сучасна незалежна українська спільнота.



Тому партнерство з «Фронтерою» — це потужний крок до пізнання своєї ідентичності та своїх цінностей. До того ж воно є ще одним голосом України на міжнародній арені — разом ми гучніше донесемо сенси через літературу, культуру та партнерства українських та світових митців», — каже Адам Харлампович, ідейник та співзасновник «Алгоритму дій».



В межах фестивалю організатори та партнери організовуватимуть благодійні акції для збору коштів для Збройних Сил України спільно з БФ «Ангар.Україна».



Квитки на IV міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» — за



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» повертається після тривалої перерви та відбудеться вчетверте у Луцьку 27-28 липня.Про це повідомили організатори заходу.Цьогорічна «Фронтера» — не тільки про окремі ролі літератури й культури, митців і споживачів, але й про сам момент перелаштування. Про те, як не втрачати напрям руху, фіксувати дійсність, відновлювати й зберігати памʼять.- дискусії українських та іноземних інтелектуалів та інтелектуалок;читання (не тільки давно улюблених, але й ще не опублікованих текстів);- неочікувані літературні хедлайнери;- мистецькі й пізнавально-розважальні проєкти.«Фронтера» об’єднає українських та закордонних літераторів, перекладачів та медійників, щоб показати світові, як «працює» культура України у час повномасштабної війни.— це лише кілька імен зі списку учасників.«Нам потрібен був час на переосмислення та перезавантаження. Перші пів року після вторгнення ми всі перетворилися на волонтерів. У той момент здавалося, що попередні цілі, плани, мрії — зруйновані. Однак саме цінності й партнерства стали інструментами, які дозволили нам залишитись дієвими у той перший час.Сьогодні ми готові знову розповідати про українську літературу світові, а про світову — українському читачеві, і формувати спільноти задля допомоги Україні. А також ми хочемо зібрати своїх, когось підтримати, когось вшанувати. Кожного — згадати. І поговорити про літературу, яка твориться, — в оновленому форматі фестивалю. Запрошуємо вас до Луцька й розмови», — каже фундаторка та керівниця літературної платформи «Фронтера»Стратегічний партнер IV Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» — платформа «Алгоритм дій».«Алгоритм дій» прагне відновити нашу колективну памʼять, але не ту, сплюндровану російською пропагандою XX століття. А ту автентичну, яка закарбована у творах українських класиків, і яку пише зараз сучасна незалежна українська спільнота.Тому партнерство з «Фронтерою» — це потужний крок до пізнання своєї ідентичності та своїх цінностей. До того ж воно є ще одним голосом України на міжнародній арені — разом ми гучніше донесемо сенси через літературу, культуру та партнерства українських та світових митців», — каже, ідейник та співзасновник «Алгоритму дій».В межах фестивалю організатори та партнери організовуватимуть благодійні акції для збору коштів для Збройних Сил України спільно з БФ «Ангар.Україна».Квитки на IV міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» — за посиланням

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