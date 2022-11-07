«Фронтера» повертається: Міжнародний літературний фестиваль знову – в Луцьку
Сьогодні, 16:48
Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» повертається після тривалої перерви та відбудеться вчетверте у Луцьку 27-28 липня.
Про це повідомили організатори заходу.
Цьогорічна «Фронтера» — не тільки про окремі ролі літератури й культури, митців і споживачів, але й про сам момент перелаштування. Про те, як не втрачати напрям руху, фіксувати дійсність, відновлювати й зберігати памʼять.
У програмі фестивалю:
- дискусії українських та іноземних інтелектуалів та інтелектуалок;
читання (не тільки давно улюблених, але й ще не опублікованих текстів);
- неочікувані літературні хедлайнери;
- мистецькі й пізнавально-розважальні проєкти.
«Фронтера» об’єднає українських та закордонних літераторів, перекладачів та медійників, щоб показати світові, як «працює» культура України у час повномасштабної війни.
Ростислав Семків, Ірена Карпа, Макс Кідрук, Євгенія Кузнєцова, Андрій Любка, Малґожата Реймер — це лише кілька імен зі списку учасників.
«Нам потрібен був час на переосмислення та перезавантаження. Перші пів року після вторгнення ми всі перетворилися на волонтерів. У той момент здавалося, що попередні цілі, плани, мрії — зруйновані. Однак саме цінності й партнерства стали інструментами, які дозволили нам залишитись дієвими у той перший час.
Сьогодні ми готові знову розповідати про українську літературу світові, а про світову — українському читачеві, і формувати спільноти задля допомоги Україні. А також ми хочемо зібрати своїх, когось підтримати, когось вшанувати. Кожного — згадати. І поговорити про літературу, яка твориться, — в оновленому форматі фестивалю. Запрошуємо вас до Луцька й розмови», — каже фундаторка та керівниця літературної платформи «Фронтера» Елла Яцута.
Стратегічний партнер IV Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» — платформа «Алгоритм дій».
«Алгоритм дій» прагне відновити нашу колективну памʼять, але не ту, сплюндровану російською пропагандою XX століття. А ту автентичну, яка закарбована у творах українських класиків, і яку пише зараз сучасна незалежна українська спільнота.
Тому партнерство з «Фронтерою» — це потужний крок до пізнання своєї ідентичності та своїх цінностей. До того ж воно є ще одним голосом України на міжнародній арені — разом ми гучніше донесемо сенси через літературу, культуру та партнерства українських та світових митців», — каже Адам Харлампович, ідейник та співзасновник «Алгоритму дій».
В межах фестивалю організатори та партнери організовуватимуть благодійні акції для збору коштів для Збройних Сил України спільно з БФ «Ангар.Україна».
Квитки на IV міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» — за посиланням.
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Про це повідомили організатори заходу.
Цьогорічна «Фронтера» — не тільки про окремі ролі літератури й культури, митців і споживачів, але й про сам момент перелаштування. Про те, як не втрачати напрям руху, фіксувати дійсність, відновлювати й зберігати памʼять.
У програмі фестивалю:
- дискусії українських та іноземних інтелектуалів та інтелектуалок;
читання (не тільки давно улюблених, але й ще не опублікованих текстів);
- неочікувані літературні хедлайнери;
- мистецькі й пізнавально-розважальні проєкти.
«Фронтера» об’єднає українських та закордонних літераторів, перекладачів та медійників, щоб показати світові, як «працює» культура України у час повномасштабної війни.
Ростислав Семків, Ірена Карпа, Макс Кідрук, Євгенія Кузнєцова, Андрій Любка, Малґожата Реймер — це лише кілька імен зі списку учасників.
«Нам потрібен був час на переосмислення та перезавантаження. Перші пів року після вторгнення ми всі перетворилися на волонтерів. У той момент здавалося, що попередні цілі, плани, мрії — зруйновані. Однак саме цінності й партнерства стали інструментами, які дозволили нам залишитись дієвими у той перший час.
Сьогодні ми готові знову розповідати про українську літературу світові, а про світову — українському читачеві, і формувати спільноти задля допомоги Україні. А також ми хочемо зібрати своїх, когось підтримати, когось вшанувати. Кожного — згадати. І поговорити про літературу, яка твориться, — в оновленому форматі фестивалю. Запрошуємо вас до Луцька й розмови», — каже фундаторка та керівниця літературної платформи «Фронтера» Елла Яцута.
Стратегічний партнер IV Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» — платформа «Алгоритм дій».
«Алгоритм дій» прагне відновити нашу колективну памʼять, але не ту, сплюндровану російською пропагандою XX століття. А ту автентичну, яка закарбована у творах українських класиків, і яку пише зараз сучасна незалежна українська спільнота.
Тому партнерство з «Фронтерою» — це потужний крок до пізнання своєї ідентичності та своїх цінностей. До того ж воно є ще одним голосом України на міжнародній арені — разом ми гучніше донесемо сенси через літературу, культуру та партнерства українських та світових митців», — каже Адам Харлампович, ідейник та співзасновник «Алгоритму дій».
В межах фестивалю організатори та партнери організовуватимуть благодійні акції для збору коштів для Збройних Сил України спільно з БФ «Ангар.Україна».
Квитки на IV міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» — за посиланням.
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