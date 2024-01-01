Чоловікам за кордоном не видаватимуть паспорти без військових документів: рішення Кабміну

Чоловікам за кордоном не видаватимуть паспорти без військових документів: рішення Кабміну
Українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №648 уряду від 04 червня 2024 року.

Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проекту щодо надання адміністративних послуг у сфері міграції за межами України.

Уряд оновив порядок оформлення та обміну паспорту громадянина України та закордонного паспорта, у тому числі замість втраченого або викраденого. Цим буде займатися державне підприємство "Документ".

У постанові зазначається, що оформлення паспорта громадянина України і закордонного паспорта чоловікам від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності військово-облікових документів.

Нові правила запрацюють з 30 червня 2024 року та будуть діяти до набрання чинності законом щодо надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою.

Що цьому передувало

З 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію. До цього уряд обмежив надання адміністративних послуг за кордоном для чоловіків призовного віку.

За новим законом, військовозобов'язані українці повинні до 16 липня оновити військово-облікові дані, зокрема, це стосується громадян за кордоном. Уточнити дані можна особисто в ТЦК, ЦНАПах та через мобільний застосунок "Резерв+".

Як обіцяють у Міноборони, з 18 червня у застосунку "Резерв+" з'явиться спеціальний Qr-код. Він буде онлайн-аналогом паперових військово-облікових документів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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