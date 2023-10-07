Громада на Волині не може декомунізувати танк «Йосип Сталін»

декомунізувати радянський танк ІС-2 "Йосип Сталін". Орієнтовна вартість демонтажу багатотонної машини ще два роки тому становила 100 тисяч гривень.



Про це розповів заступник Локачинського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тарас Хом’як, пише



З його слів, скільки коштують послуги демонтажу такої складності зараз, у 2024 році, поки не уточнювали.



"Наша позиція як місцевої влади однозначна — це символ радянського минулого, пам'ятник, якого необхідно позбавлятися, — говорить посадовець. — Але з тим танком доволі непроста ситуація. Ми за те, щоб його там не було, але виникають супутні питання і вартість демонтажу".



Для того, щоб прибрати танк потрібна спеціальна техніка. Зі слів заступника, витрачати тисячі гривень на демонтаж під час війни місцева влада не готова, тому шукають мецената.



"Якби знайшовся добродій, спонсор, який би профінансував нам власною технікою, за наявності, і зняв цей танк, то ми з радістю таку послугу прийняли в дар. Але знімати й віддавати комусь, тим більше на безоплатній основі, ми не будемо, бо це комунальне майно", — сказав Тарас Хом'як.



Заступник селищного голови додав, що на найближчому засіданні ради місцеві обранці обговорять питання демонтажу танку "Йосип Сталін". Не виключає посадовець і проведення громадських слухань.



"Є прихильники демонтажу, є противники, є люди, які кажуть що наразі є важливіші проблеми, ніж демонтаж танка і витрачання бюджетних коштів. Питання демонтажу потребує підходу з "холодною" головою. Усе будемо робити зважено і відповідно до чинного законодавства", — зазначив посадовець.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Локачі Володимирського району не можутьрадянський танк ІС-2 "Йосип Сталін". Орієнтовна вартість демонтажу багатотонної машини ще два роки тому становила 100 тисяч гривень.Про це розповів заступник Локачинського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, пише Суспільне З його слів, скільки коштують послуги демонтажу такої складності зараз, у 2024 році, поки не уточнювали."Наша позиція як місцевої влади однозначна — це символ радянського минулого, пам'ятник, якого необхідно позбавлятися, — говорить посадовець. — Але з тим танком доволі непроста ситуація. Ми за те, щоб його там не було, але виникають супутні питання і вартість демонтажу".Для того, щоб прибрати танк потрібна спеціальна техніка. Зі слів заступника, витрачати тисячі гривень на демонтаж під час війни місцева влада не готова, тому шукають мецената."Якби знайшовся добродій, спонсор, який би профінансував нам власною технікою, за наявності, і зняв цей танк, то ми з радістю таку послугу прийняли в дар. Але знімати й віддавати комусь, тим більше на безоплатній основі, ми не будемо, бо це комунальне майно", — сказав Тарас Хом'як.Заступник селищного голови додав, що на найближчому засіданні ради місцеві обранці обговорять питання демонтажу танку "Йосип Сталін". Не виключає посадовець і проведення громадських слухань."Є прихильники демонтажу, є противники, є люди, які кажуть що наразі є важливіші проблеми, ніж демонтаж танка і витрачання бюджетних коштів. Питання демонтажу потребує підходу з "холодною" головою. Усе будемо робити зважено і відповідно до чинного законодавства", — зазначив посадовець.

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