Секрети від снайпера: «Постріл – це лише 10% справи»

Секрети від снайпера: «Постріл – це лише 10% справи»
«Бути успішним снайпером важко, бо здійснити постріл — це лише 10% справи. 90% — це рутинні дії: захід на позицію, підготовка, маскування, вибір сектору та налагодження зв'язку», — розповідає снайпер Бригади «Рубіж» Опер.

Про це у телеграмі повідомляє МВС.

Основні завдання цього воїна: прикриття піхоти, відбиття штурму з боку ворога, спостереження або коригування артилерії. Він постійно знаходиться максимально близько до окупантів.
Секрети від снайпера: «Постріл – це лише 10% справи»

Опер розповідає, що не планував ставати снайпером, розпочинав свій бойовий шлях з піхоти. Згодом, поїхав на навчання в школу снайперів та за кордон на курси.
Секрети від снайпера: «Постріл – це лише 10% справи»

В арсеналі Опера сьогодні є три потужні гвинтівки: стандартна UR-10, AX338 та відомий Barrett. А ще штатна UAR-15, як сам військовий каже: «для душі».
Секрети від снайпера: «Постріл – це лише 10% справи»

Воїн вправно володіє кожною.
Секрети від снайпера: «Постріл – це лише 10% справи»

Крім того, у роботі снайпера важлива фізична форма та психологічна стійкість, — ділиться боєць. Тож, необхідно постійно тренуватися та самовдосконалюватися, аби щедро «насипати» ворогу
Секрети від снайпера: «Постріл – це лише 10% справи»

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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