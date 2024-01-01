Секрети від снайпера: «Постріл – це лише 10% справи»

«Бути успішним снайпером важко, бо здійснити постріл — це лише 10% справи. 90% — це рутинні дії: захід на позицію, підготовка, маскування, вибір сектору та налагодження зв'язку», — розповідає снайпер Бригади «Рубіж»Про це у телеграмі повідомляє МВС.Основні завдання цього воїна: прикриття піхоти, відбиття штурму з боку ворога, спостереження або коригування артилерії. Він постійно знаходиться максимально близько до окупантів.Опер розповідає, що не планував ставати снайпером, розпочинав свій бойовий шлях з піхоти. Згодом, поїхав на навчання в школу снайперів та за кордон на курси.В арсеналі Опера сьогодні є три потужні гвинтівки: стандартна UR-10, AX338 та відомий Barrett. А ще штатна UAR-15, як сам військовий каже: «для душі».Воїн вправно володіє кожною.Крім того, у роботі снайпера важлива фізична форма та психологічна стійкість, — ділиться боєць. Тож, необхідно постійно тренуватися та самовдосконалюватися, аби щедро «насипати» ворогу