На Волині – у розпалі грибний сезон

У зв’язку із рясними дощами, що тривають на Волині, люди вже. Грибів у лісах Волині нині чимало.Про це волиняни повідомляють у соцмережах.Чи не найактивніше пишуть про це у групі «Грибники Волині» у фейсбуці. Відкриттям грибного сезону потішила аудиторію спільноти зокрема. Вона опублікувала світлини грибів, які знайшли 6 червня поблизу села Копитів.Користувачрозповідає, що хотів організувати знайомим журналістам зйомки про початок грибного сезону.«2 червня в неділю вирішив прогулятися рідним спасівським лісом. Години через дві попав на грибовисько, де росли здоровенні білі гриби. За три години на поляні радіусом 150 м знайшов 117 білих грибів. З них до десятка були справжні гіганти вагою не менше 500 гр. Додому приніс 14 кг білих та жменю лисичок», - пише він.Світлини грибів, знайдених у лісі Берестечківської громади, оприлюднилапоказав користувачам результати «тихого полювання» у Луцькому районі.