На Волині – у розпалі грибний сезон
Сьогодні, 11:30
У зв’язку із рясними дощами, що тривають на Волині, люди вже відкрили грибний сезон. Грибів у лісах Волині нині чимало.
Про це волиняни повідомляють у соцмережах.
Чи не найактивніше пишуть про це у групі «Грибники Волині» у фейсбуці. Відкриттям грибного сезону потішила аудиторію спільноти зокрема Ольга Гніровська. Вона опублікувала світлини грибів, які знайшли 6 червня поблизу села Копитів.
Користувач Василь Овдіюк розповідає, що хотів організувати знайомим журналістам зйомки про початок грибного сезону.
«2 червня в неділю вирішив прогулятися рідним спасівським лісом. Години через дві попав на грибовисько, де росли здоровенні білі гриби. За три години на поляні радіусом 150 м знайшов 117 білих грибів. З них до десятка були справжні гіганти вагою не менше 500 гр. Додому приніс 14 кг білих та жменю лисичок», - пише він.
Світлини грибів, знайдених у лісі Берестечківської громади, оприлюднила Галина Струбіцька.
А Віталій Захарченко показав користувачам результати «тихого полювання» у Луцькому районі.
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Про це волиняни повідомляють у соцмережах.
Чи не найактивніше пишуть про це у групі «Грибники Волині» у фейсбуці. Відкриттям грибного сезону потішила аудиторію спільноти зокрема Ольга Гніровська. Вона опублікувала світлини грибів, які знайшли 6 червня поблизу села Копитів.
Користувач Василь Овдіюк розповідає, що хотів організувати знайомим журналістам зйомки про початок грибного сезону.
«2 червня в неділю вирішив прогулятися рідним спасівським лісом. Години через дві попав на грибовисько, де росли здоровенні білі гриби. За три години на поляні радіусом 150 м знайшов 117 білих грибів. З них до десятка були справжні гіганти вагою не менше 500 гр. Додому приніс 14 кг білих та жменю лисичок», - пише він.
Світлини грибів, знайдених у лісі Берестечківської громади, оприлюднила Галина Струбіцька.
А Віталій Захарченко показав користувачам результати «тихого полювання» у Луцькому районі.
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