Все про технічну воду зі свердловини

Все про технічну воду зі свердловини
Вода є найважливішою складовою людської життєдіяльності і йдеться не лише про побутові потреби населення, але і глобальніше використання в різних промислових галузях. Компанія “Юрський Горизонт” пропонує висококваліфіковані роботи з буріння свердловин, а також подальшому їх обслуговуванню. Використання сучасного устаткування і новітніх технологій, а також наявність власного відділу з проектування дозволяє нам здійснювати роботу в найкоротші терміни.

Технічною називається вода, що подається централізованою або нецентралізованою системою водопостачання і використовується для технологічних потреб. По суті це природні води, що пройшли неповне очищення і тому їх заборонено використовувати для питва, приготування їжі.

На першому місці зі споживання технічної води знаходяться целюлозно-паперові комбінати, ситценабивні та прядильні фабрики.


Також її використання актуальне в косметичному виробництві, фармацевтиці, сільському господарстві та інших галузях людської життєдіяльності.

Вода часто виступає холодагентом, рухаючись системою охолодження, технічна рідина забезпечує охолодження найважливіших вузлів машин, різних установок і готової продукції. Ще одна область використання води — обробка сировини. Залежно від особливостей експлуатації якість рідини може змінюватися або залишатися такою самою.

Таким чином існує декілька циклів:

  • чистий. В цьому випадку вода тільки нагрівається;

  • брудний — рідина забруднюється;

  • змішаний цикл. Відбувається одночасний нагрів і забруднення.

    • Таким чином, видно, що вода є не просто важливою складовою виробництва, але і може витрачатися у величезних об'ємах. Тому не завжди вигідно користуватися центральним водопроводом. Та і можливі перебої в поданні рідини можуть призвести до простою, а значить збитків. Автономна свердловина — кращий спосіб налагодити безперебійне подання технічної води в потрібній кількості. Залежно від області використання, до технічної води можуть пред'являтися визначені вимоги. Наприклад, рідина, що бере участь в процесі охолодження вузлів може мати будь-який склад, а у фармацевтиці — має бути тільки очищеною.

    Якщо говорити про побутове застосування технічної води, то це — центральне опалювання, водопостачання. Також її використовують для поливу саду і городу, прання, прибирання й інших господарських справ. В цьому випадку до якості рідини не пред'являється особливих вимог.

    Особливості ремонту та обслуговування свердловин


    Під час експлуатації свердловини може статися замулювання або піскування колодязя, знос різних вузлів і установок, засмічення системи фільтрації. Усе це призводить до зниження якості рідини, а також збоїв в роботі. Своєчасне технічне обслуговування і притримування елементарних правил експлуатації дозволяє звести ці риски до мінімуму.

    Компанія “Юрський Горизонт” пропонує не лише висококваліфіковані бурові роботи, але і займається подальшим обслуговуванням, а також ремонтом вже існуючих свердловин. Ми використовуємо тільки сучасне устаткування й індивідуальний підхід, що дозволяє гарантувати високу якість і максимально оперативні терміни проведення усіх робіт. Нам важливий комфорт усіх наших клієнтів, тому ми надаємо комплексні послуги, що включають геофізичні дослідження, проектування й отримання усіх необхідних дозволів на буріння свердловин, що особливо актуально для підприємств, де потрібна велика кількість води!

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    Теги: вода зі свердловини, реклама
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