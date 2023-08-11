У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО

У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО
У Рожищенському ліцеї 4 відбулося урочисте відкриття та освячення меморіальних дошок Воїнам-Героям Олександру Зінчуку та Олександру Ханову — випускникам цього навчального закладу, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України.

Встановили дошки на фасаді будівлі ліцею поряд з п’ятьма іншими меморіальними знаками - Юрію Повшуку, Віталію Кавці, Андрію Бойчуку, Івану Перію та Тарасу Мелісу, - повідомили у Рожищенській міській раді.
У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО

На урочистій церемонії відкриття меморіальної дошки воїнам були присутні рідні, друзі, побратими та однокласники Героїв, Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук, педагоги та учні, мешканці громади.
У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО

Наші земляки-Герої віддали найдорожче - своє життя, захищаючи кордони нашої України. Відтепер пам’ятні знаки на стіні ліцею будуть постійним спогадом нам і наступним поколінням про патріотизм і героїчний подвиг випускників освітнього закладу та захисників рідної Батьківщини.

Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували усіх українських патріотів, котрі віддали життя за Україну. З болем та сумом пом'янули і вчителя школи Леоніда Павлюка, звістка про смерть якого нещодавно надійшла в громаду.

Священники Православної церкви України Микола Царик та Василь Шняк освятили пам'ятні дошки, присутні поклали квіти до меморіальних знаків.
У ліцеї на Волині відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам. ФОТО

Світла пам’ять про полеглих захисників назавжди залишиться у наших серцях, бо їм випало на долю стати творцями новітньої історії української державності, а незалежність та воля завжди дається потом, кров’ю та сльозами.


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Теги: Волинь, Рожище, війна, загибель, пам'ять
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