У Луцьку біля училища відкрили меморіальні дошки на честь 27 воїнів-випускників. ВІДЕО





Усього — 27 фотографій захисників, які віддали своє життя, захищаючи країну за час російсько-української війни. Про це Володимир Романюк.



Меморіальний фотостенд освятили священники, на його відкриття запросили рідних та близьких загиблих у боях за Україну випускників. Батько загиблого військовослужбовця Василя Купріянчик Юрій Купріянчик подякував присутнім, котрі вшанували його сина.



"Мій син, який навчався тут і закінчив ВПУ № 9, був випускником і який являється героєм при виконанні бойових завдань України. Буде петиція, щоб подати, що він загинув, як герой при виконанні бойових завдань", — сказав чоловік.



Матір загиблого Олександра Бортника Світлана прийшла на відкриття пам’ятного фотостенду разом з його меншими сестрою та братом.



Жінка розповіла, що її син півтора року виконував бойові завдання, зокрема знищував російські дрони.



"Він воював, казав, що це праця і казав, що його спасло те, чого він навчився в цьому училищі. Потім перевели на іншу спеціальність і він загинув. Ми маємо пам’ятати їх завжди, тому що це життя молодих хлопців. Треба, щоб пам’ятали всі нащадки, якою ціною нам дається наше майбутнє і сьогоднішнє життя", — додала жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині 6 червня біля будівлі Луцького вищого професійного училища відкрили пам’ятний фотостенд із зображеннями випускників закладу.Усього — 27 фотографій захисників, які віддали своє життя, захищаючи країну за час російсько-української війни. Про це Суспільному розповів директор училищаМеморіальний фотостенд освятили священники, на його відкриття запросили рідних та близьких загиблих у боях за Україну випускників. Батько загиблого військовослужбовцяподякував присутнім, котрі вшанували його сина."Мій син, який навчався тут і закінчив ВПУ № 9, був випускником і який являється героєм при виконанні бойових завдань України. Буде петиція, щоб подати, що він загинув, як герой при виконанні бойових завдань", — сказав чоловік.Матір загиблогоприйшла на відкриття пам’ятного фотостенду разом з його меншими сестрою та братом.Жінка розповіла, що її син півтора року виконував бойові завдання, зокрема знищував російські дрони."Він воював, казав, що це праця і казав, що його спасло те, чого він навчився в цьому училищі. Потім перевели на іншу спеціальність і він загинув. Ми маємо пам’ятати їх завжди, тому що це життя молодих хлопців. Треба, щоб пам’ятали всі нащадки, якою ціною нам дається наше майбутнє і сьогоднішнє життя", — додала жінка.

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