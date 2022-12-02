На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Чуйко
Сьогодні, 20:35
Чергова страшна звістка прийшла на Волинь. Рожищенська громада втратила на російсько-українській війні ще одного захисника.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Новосілка Перша Покровського району Донецької області, в результаті мінно-вибухової втрати 3 червня 2024 року загинув солдат 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Василь Васильович Чуйко, 1980 року народження.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 6 до 8 червня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
КОлектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Новосілка Перша Покровського району Донецької області, в результаті мінно-вибухової втрати 3 червня 2024 року загинув солдат 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Василь Васильович Чуйко, 1980 року народження.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 6 до 8 червня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
КОлектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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