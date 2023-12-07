У луцькому ЦНАПі вже оновили дані понад 1,6 тисячі військовозобов’язаних

військовозобов'язаних, які мають оновити персональні дані.



Про це пише



Йдеться про центральний ЦНАП, що розміщений на вулиці Лесі Українки, 35, розповіла директорка установи Лариса Карп’як. З її слів, у суботу-неділю адміністратори працюватимуть з 8:00 до 13:00 і надаватимуть лише послугу з оновлення даних.



В будні дні оновити дані лучани можуть також і у двох філіях ЦНАПу, що розташовані на вулиці Ковельська і проспекті Соборності. Для цього військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років потрібно мати з собою:



- паспорт громадянина України;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- актуальний номер телефону;

- адресу електронної пошти (за наявності).



За словами Лариси Карп’як, з 18 травня по 9 червня у Центрі надання адміністративних послуг у Луцьку свої персональні дані оновили 1628 військовозобов'язаних. Послуга з оновлення даних, з її слів, є безплатною. Після внесення інформації адміністратором військовозобов'язаний отримує витяг з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про результат актуалізації даних.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький Центр надання адміністративних послуг працюватиме щосуботи та щонеділі до 16 липня включно. Прийматимуть виключноперсональні дані.Про це пише Суспільне Йдеться про центральний ЦНАП, що розміщений на вулиці Лесі Українки, 35, розповіла директорка установи. З її слів, у суботу-неділю адміністратори працюватимуть з 8:00 до 13:00 і надаватимуть лише послугу з оновлення даних.В будні дні оновити дані лучани можуть також і у двох філіях ЦНАПу, що розташовані на вулиці Ковельська і проспекті Соборності. Для цього військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років потрібно мати з собою:- паспорт громадянина України;- реєстраційний номер облікової картки платника податків;- актуальний номер телефону;- адресу електронної пошти (за наявності).За словами Лариси Карп’як, з 18 травня по 9 червня у Центрі надання адміністративних послуг у Луцьку свої персональні дані оновили 1628 військовозобов'язаних. Послуга з оновлення даних, з її слів, є безплатною. Після внесення інформації адміністратором військовозобов'язаний отримує витяг з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про результат актуалізації даних.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію