Вкусив за ногу мешканку: у селі на Волині запровадили карантин через сказ у домашнього кота





Таке рішення 10 червня ухвалила протиепізоотична комісія, розповіла в коментарі Ольга Ващук.



Зі слів посадовиці, 5 червня на мешканку села раптово наскочив та вкусив за ногу домашній кіт. Тварина загинула наступного дня. Результати експертизи, яка проводилася у Волинській регіональній державній лабораторії Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, підтвердили у кота сказ.



"Мешканку села, яку вкусив кіт та її батька, який був у контакті з твариною, направили в медзаклад для обстеження. Місце, де перебував хворий на сказ кіт, дезінфікували, а предмети догляду за твариною спалили працівники райлікарні ветеринарної медицини", — сказала начальниця Камінь-Каширської РВА.



Усіх сприятливих до сказу тварин у селі Кам’януха мають вакцинувати від сказу. Карантин знімуть за два місяці, якщо не буде зафіксовано на території села нових випадків захворювання чи загибелі тварин, додала Ольга Ващук.



Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Кам’януха Маневицької громади виявили сказ у домашнього кота. Територію населеного пункту визначили неблагополучною і на два місяці запровадили карантин.Таке рішення 10 червня ухвалила протиепізоотична комісія, розповіла в коментарі Суспільному начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації (РВА)Зі слів посадовиці, 5 червня на мешканку села раптово наскочив та вкусив за ногу домашній кіт. Тварина загинула наступного дня. Результати експертизи, яка проводилася у Волинській регіональній державній лабораторії Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, підтвердили у кота сказ."Мешканку села, яку вкусив кіт та її батька, який був у контакті з твариною, направили в медзаклад для обстеження. Місце, де перебував хворий на сказ кіт, дезінфікували, а предмети догляду за твариною спалили працівники райлікарні ветеринарної медицини", — сказала начальниця Камінь-Каширської РВА.Усіх сприятливих до сказу тварин у селі Кам’януха мають вакцинувати від сказу. Карантин знімуть за два місяці, якщо не буде зафіксовано на території села нових випадків захворювання чи загибелі тварин, додала Ольга Ващук.Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

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