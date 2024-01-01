Волинян очікує дощовий тиждень із грозами, градом і шквалами





Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



За даними синоптиків, очікуються короткочасні дощі різної інтенсивності в окремі дні грози, місцями град, подекуди шквалисте посилення вітру зі швидкістю 15-20 м/с.



Температура вночі 19-14 тепла, вдень 18-23 тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж найближчого тижні на території Волинської області збережеться нестійка погода.Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.За даними синоптиків, очікуються короткочасні дощі різної інтенсивності, подекуди шквалисте посилення вітру зі швидкістю 15-20 м/с.Температура вночі 19-14 тепла, вдень 18-23 тепла.

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