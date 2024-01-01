Волинян очікує дощовий тиждень із грозами, градом і шквалами

Волинян очікує дощовий тиждень із грозами, градом і шквалами
Упродовж найближчого тижні на території Волинської області збережеться нестійка погода.

Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, очікуються короткочасні дощі різної інтенсивності в окремі дні грози, місцями град, подекуди шквалисте посилення вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура вночі 19-14 тепла, вдень 18-23 тепла.

Волинян очікує дощовий тиждень із грозами, градом і шквалами

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вкусив за ногу мешканку: у селі на Волині запровадили карантин через сказ у домашнього кота
Сьогодні, 15:45
У бою на Запоріжжі поліг нацгвардієць із Волині
Сьогодні, 15:24
Волинян очікує дощовий тиждень із грозами, градом і шквалами
Сьогодні, 15:18
Поліція Волині оприлюднила суму збитків від шахраїв
Сьогодні, 15:01
У смертельній аварії на Волині загинув військовий
Сьогодні, 14:39
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 червня
07 червень, 20:00
На Волинь суне циклон з грозами, - синоптики На Волинь суне циклон з грозами, - синоптики
07 червень, 16:03
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 червня
06 червень, 20:00
Синоптики попередили: завтра в Луцьку – знову гроза Синоптики попередили: завтра в Луцьку – знову гроза
06 червень, 15:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вкусив за ногу мешканку: у селі на Волині запровадили карантин через сказ у домашнього кота
Сьогодні, 15:45
 0
У бою на Запоріжжі поліг нацгвардієць із Волині
Сьогодні, 15:24
 0
Волинян очікує дощовий тиждень із грозами, градом і шквалами
Сьогодні, 15:18
 0
Поліція Волині оприлюднила суму збитків від шахраїв
Сьогодні, 15:01
 0
У смертельній аварії на Волині загинув військовий
Сьогодні, 14:39
 0
Медіа
відео
1/8