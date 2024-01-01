Волинян очікує дощовий тиждень із грозами, градом і шквалами
Сьогодні, 15:18
Упродовж найближчого тижні на території Волинської області збережеться нестійка погода.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, очікуються короткочасні дощі різної інтенсивності в окремі дні грози, місцями град, подекуди шквалисте посилення вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
Температура вночі 19-14 тепла, вдень 18-23 тепла.
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Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, очікуються короткочасні дощі різної інтенсивності в окремі дні грози, місцями град, подекуди шквалисте посилення вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
Температура вночі 19-14 тепла, вдень 18-23 тепла.
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