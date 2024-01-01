У бою на Запоріжжі поліг нацгвардієць із Волині

Рожищенська громада на Волині втратила ще одного вірного сина України – військовослужбовцяПро це повідомила Рожищенська міськрада.21 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, в результаті удару дрону під час проведення штурмових дій, загинув солдат військової частини 1141 Національної гвардії України, рожищанин Дмитро Русланович Прощерук, 2002 року народження.«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - йдеться у повідомленні.Траур за загиблим Героєм триватиме з 10 до 12 червня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.