У бою на Запоріжжі поліг нацгвардієць із Волині

У бою на Запоріжжі поліг нацгвардієць із Волині
Рожищенська громада на Волині втратила ще одного вірного сина України – військовослужбовця Дмитра Прощерука.

Про це повідомила Рожищенська міськрада.

21 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, в результаті удару дрону під час проведення штурмових дій, загинув солдат військової частини 1141 Національної гвардії України, рожищанин Дмитро Русланович Прощерук, 2002 року народження.

У бою на Запоріжжі поліг нацгвардієць із Волині


«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - йдеться у повідомленні.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 10 до 12 червня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.

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Теги: загиблі, війна
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