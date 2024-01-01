Поліція Волині оприлюднила суму збитків від шахраїв

Поліція Волині оприлюднила суму збитків від шахраїв
Протягом п’яти місяців цього року до поліції надійшло понад 2500 звернень щодо вчинення шахрайських дій.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

«Хвилин 20 назад оформила виплату на картку Ощад і прийшло 17600 гривень», «Спробуйте поки є така можливість», «»Це не спам і не шахрайство». Такі і схожі до цих повідомлення систематично надходять в різні месенджери, особливо у вайбер-групи та чати, де багато людей. Але це – шахрайство.
Поліція Волині оприлюднила суму збитків від шахраїв

За 5 місяців 2024 року до поліції надійшло понад 2500 звернень щодо вчинення шахрайських дій. 304 з них – це перехід за фішинговим (тобто несправжнім, фіктивним, підробним) посиланням, 94 – злам соціальної сторінки в месендежрах. Сума завданих збитків по всіх видах шахрайств - сягнула понад 26 мільйонів гривень.

Ошуканти діють цілеспрямовано і впливають на ваш емоційний стан. Адже люди бачать яскраве повідомлення про чималі гроші від знайомих людей, бо переписувались і спілкувались з ними раніше, відповідно – це викликає довіру. І люди переходять за посиланням. Однак як тільки «клікнуть» вказаний сайт –месенджер одразу зламується, а від користувача надходять аналогічні повідомлення в усі групи і чати, де він перебуває.

Якщо ж людина за посиланням вводить дані своєї банківської картки і пін-код до неї, то всі кошти звідти знімають шахраї. Такі повідомлення неможливо заблокувати чи видалити ні самій жертві шахрайства, ні адміністратору. Відповідно, воно постійно привертає увагу інших учасників, яким так і хочеться перейти і отримати 10, 17, 25 тисяч гривень.

Десятки разів треба подумати, перш ніж переходити за такими посиланнями. Слід писати застереження у групах і чатах, що такі повідомлення – це шахрайство. Можливо, так вдасться вберегти когось від втрати коштів.

«Щодня шахраї видурюють тисячі гривень у десятків волинян, і причина цьому – їхня надмірна довірливість та бажання отримати великі кошти просто так. Застерігаємо: вся соціальна допомога виплачується лише через офіційні державні установи. У жодному разі, ніколи ви не отримаєте її в чаті вайбера! Якщо ж ви потерпіли від шахрайства – повідомте про це на лінію поліції 102. За таким фактом, після перевірки відомості будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань», - зазначили у секторі комунікації поліції Волинської області.

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Теги: шахраї, Волинь
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