У смертельній аварії на Волині загинув військовий
Сьогодні, 14:39
У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася вчора, 9 червня, у селі Любохини на Волині, загинув Воїн В’ячеслав Борсук.
Про це повідомляє у фейсбуці Прип’ятський старостинський округ.
У Прип'ятському старостинському окрузі висловили щирі співчуття сім'ї загиблого в ДТП В'ячеслава Борсука (1972 р.н.), жителя села Вілиця.
«В'ячеслав брав участь в АТО, ООС та безпосередньо захищав нашу країну після повномасштабного вторгнення. Про чин похорону та зустріч загиблого повідомимо додатково», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє у фейсбуці Прип’ятський старостинський округ.
У Прип'ятському старостинському окрузі висловили щирі співчуття сім'ї загиблого в ДТП В'ячеслава Борсука (1972 р.н.), жителя села Вілиця.
«В'ячеслав брав участь в АТО, ООС та безпосередньо захищав нашу країну після повномасштабного вторгнення. Про чин похорону та зустріч загиблого повідомимо додатково», - йдеться у повідомленні.
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