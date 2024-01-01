У смертельній аварії на Волині загинув військовий

У смертельній аварії на Волині загинув військовий
У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася вчора, 9 червня, у селі Любохини на Волині, загинув Воїн В’ячеслав Борсук.

Про це повідомляє у фейсбуці Прип’ятський старостинський округ.

У Прип'ятському старостинському окрузі висловили щирі співчуття сім'ї загиблого в ДТП В'ячеслава Борсука (1972 р.н.), жителя села Вілиця.

«В'ячеслав брав участь в АТО, ООС та безпосередньо захищав нашу країну після повномасштабного вторгнення. Про чин похорону та зустріч загиблого повідомимо додатково», - йдеться у повідомленні.

У смертельній аварії на Волині загинув військовий

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян очікує дощовий тиждень із грозами, градом і шквалами
Сьогодні, 15:18
Поліція Волині оприлюднила суму збитків від шахраїв
Сьогодні, 15:01
У смертельній аварії на Волині загинув військовий
Сьогодні, 14:39
Затримали агента фсб, який готував удар по шпиталях Одеси і Житомира
Сьогодні, 14:25
На Волині ревнивець убив 45-річного приятеля
Сьогодні, 14:06
Схожі новини
Зупинилося серце директорки Всеукраїнського дитячого фонду на Волині Зупинилося серце директорки Всеукраїнського дитячого фонду на Волині
07 червень, 17:44
На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Чуйко На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Чуйко
06 червень, 20:35
Суд визнав лікарів винними у смерті породіллі на Волині Суд визнав лікарів винними у смерті породіллі на Волині
03 червень, 16:05
На Донеччині загинув молодший сержант з Волині Дмитро Прокопчук На Донеччині загинув молодший сержант з Волині Дмитро Прокопчук
31 травень, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вкусив за ногу мешканку: у селі на Волині запровадили карантин через сказ у домашнього кота
Сьогодні, 15:45
 0
У бою на Запоріжжі поліг нацгвардієць із Волині
Сьогодні, 15:24
 0
Волинян очікує дощовий тиждень із грозами, градом і шквалами
Сьогодні, 15:18
 0
Поліція Волині оприлюднила суму збитків від шахраїв
Сьогодні, 15:01
 0
У смертельній аварії на Волині загинув військовий
Сьогодні, 14:39
 0
Медіа
відео
1/8