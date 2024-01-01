У смертельній аварії на Волині загинув військовий

трапилася вчора, 9 червня, у селі Любохини на Волині, загинув Воїн В’ячеслав Борсук.



Про це повідомляє у фейсбуці Прип’ятський старостинський округ.



У Прип'ятському старостинському окрузі висловили щирі співчуття сім'ї загиблого в ДТП В'ячеслава Борсука (1972 р.н.), жителя села Вілиця.



«В'ячеслав брав участь в АТО, ООС та безпосередньо захищав нашу країну після повномасштабного вторгнення. Про чин похорону та зустріч загиблого повідомимо додатково», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У дорожньо-транспортній пригоді, щона Волині, загинув ВоїнПро це повідомляє у фейсбуці Прип’ятський старостинський округ.У Прип'ятському старостинському окрузі висловили щирі співчуття сім'ї загиблого в ДТП В'ячеслава Борсука (1972 р.н.), жителя села Вілиця.«В'ячеслав брав участь в АТО, ООС та безпосередньо захищав нашу країну після повномасштабного вторгнення. Про чин похорону та зустріч загиблого повідомимо додатково», - йдеться у повідомленні.

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