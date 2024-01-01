На Волині ревнивець убив 45-річного приятеля
Сьогодні, 14:06
Уродженця азербайджанської столиці Баку підозрюють в умисному вбивстві на Волині мешканця Харкова.
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 34-річному азербайджанцю, мешканцю села Гута Ковельського району, повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст.115 КК України).
Слідчі встановили, що майже опівночі 4 червня 2024 року нетверезий чоловік навідався у будинок до колишньої співмешканки та у ході конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, кілька разів вдарив ножем 45-річного жителя Харкова.
Потерпілий помер на місці події.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково:
Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
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Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 34-річному азербайджанцю, мешканцю села Гута Ковельського району, повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст.115 КК України).
Слідчі встановили, що майже опівночі 4 червня 2024 року нетверезий чоловік навідався у будинок до колишньої співмешканки та у ході конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, кілька разів вдарив ножем 45-річного жителя Харкова.
Потерпілий помер на місці події.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково:
Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.
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