На Волині ревнивець убив 45-річного приятеля

На Волині ревнивець убив 45-річного приятеля
Уродженця азербайджанської столиці Баку підозрюють в умисному вбивстві на Волині мешканця Харкова.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 34-річному азербайджанцю, мешканцю села Гута Ковельського району, повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст.115 КК України).

Слідчі встановили, що майже опівночі 4 червня 2024 року нетверезий чоловік навідався у будинок до колишньої співмешканки та у ході конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, кілька разів вдарив ножем 45-річного жителя Харкова.

Потерпілий помер на місці події.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково:

Згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.


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Теги: вбивство, Волинь
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