Частина українських F-16 базуватиметься за кордоном

Частина українських F-16 базуватиметься за кордоном
Частину переданих Україні західними партнерами винищувачів F-16 триматимуть на закордонних авіабазах, щоб вони не стали мішенню для військ росії.

Про це повідомляє радіо Свобода.

Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів, що це буде резерв у разі потреби заміни несправних літаків.

В Україні ж захист аеродромів під F-16 стане викликом. Таких аеродромів кілька. На них потрібні щонайменше по дві батареї Patriot і NASAMS, прикриття установками Gepard і пасивний захист (огорожі, спостереження тощо). Це – мінімум.

Голубцов також нагадав, що вже чотири країни — Бельгія, Данія, Норвегія та Нідерланди — погодились передати Україні свої F-16. Йдеться про 30—40 бортів, але надалі це число може зрости, оскільки майже всі країни-експлуатанти переходитимуть з F-16 на новітні F-35. Україна ж отримає модернізовані винищувачі, заточені під високоточне озброєння.

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Теги: військова допомога, Україна
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