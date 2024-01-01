Воїни «Чіп» і «Дейл» із Волині розповіли про важкий бій

Воїни-побратими на псевдо- протитанкісти прикордонної комендатури швидкого реагуванняПро це у телеграмі повідомляє МВС.Обидвоє родом з міста Володимира, подружилися ще у дитинстві, разом у 2021 році пішли на військову службу за контрактом в Держприкордонслужбу й разом б'ються з ворогом на Сході України«Ми завжди були разом й тоді нам начальник застави дав позивні Чіп та Дейл, - пригадав перші дні в підрозділі Чіп.Наразі за плечима бійців вже декілька відряджень в район ведення активних бойових дій. Так, під час одного з бойових завдань друзям в одному окопі довелося стримувати ворожу навалу на Новопавлівському напрямку.«Заступили на позицію у ночі, але вже знали, що зранку буде штурм та очікували його. Підготували протитанкові засоби й несли службу», - каже Дейл.Позиції прикордонників того ранку штурмувала колона ворожої бронетехніки. «Вже світало й нам у радіостанцію кажуть, що до вас прямує техніка і піхота», - пригадав початок бою прикордонник. На підході противника до позицій протитанкісти отримали наказ на його знищення.«Вийшли й відпрацювали по техніці з одноразових гранатометів та РПГ», - розповів Чіп.У тому бою з протитанкових гранатометів та вогнем з артилерії вдалося знищити дві бойові машини піхоти. А ворожий танк заглухнув біля позицій, екіпаж з панцерника та частина десанту почали втікати. Так, танкісти загарбників засіли в одному з укриттів, й Чіп та Дейл, аби ліквідувати загрозу розпочали активні дії.«Наблизились до бліндажа, де засів противник, й запропонували їм здатись, на що вони відмовились. Ми їх закидали гранатами та зачистили», - зазначив Дейл.Після невдалого штурму ворожі сили обстрілювали позиції з артилерії та завдавали ударів дронами-камікадзе, проте усі намагання противника були марними – прикордонники міцно тримали визначений рубіж оборони. Навіть страх ближнього бою з бронетехнікою не завадив виконанню завдання, адже він перейшов в адреналін та рішучими діями бійці Держприкордонслужби України знищили окупантів.