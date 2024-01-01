Російський прапор у селі знищили, окупантів немає: Зеленський – про ситуацію на Сумщині

Російський прапор у селі знищили, окупантів немає: Зеленський – про ситуацію на Сумщині
Сили оборони повністю контролюють ситуацію в Сумській області. Там триває активність російських диверсійних груп.

Їх знищують, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає.

Харківщина: тривають наші контрударні дії. Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати.

Донеччина: найбільш важко. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій.

Південні напрямки: ситуація загалом без змін. Продовжуємо посилювати позиції", - йдеться в повідомленні.

Зеленський подякував всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах.


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Теги: Сумщина, росіяни
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