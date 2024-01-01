Російський прапор у селі знищили, окупантів немає: Зеленський – про ситуацію на Сумщині





Їх знищують, Володимир Зеленський.



"Що стосується села Рижівка,



Харківщина: тривають наші контрударні дії. Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати.



Донеччина: найбільш важко. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій.



Південні напрямки: ситуація загалом без змін. Продовжуємо посилювати позиції", - йдеться в повідомленні.



Зеленський подякував всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони повністю контролюють ситуацію в Сумській області. Там триває активність російських диверсійних груп.Їх знищують, повідомив президент"Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру . Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає.Харківщина: тривають наші контрударні дії. Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати.Донеччина: найбільш важко. Сили оборони України роблять усе для стабілізації та захисту наших позицій.Південні напрямки: ситуація загалом без змін. Продовжуємо посилювати позиції", - йдеться в повідомленні.Зеленський подякував всім нашим солдатам, сержантам і молодшим офіцерам, які зараз у боях та на бойових постах.

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