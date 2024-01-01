Водійка авто, яке загорілося на ходу, не постраждала: повідомили деталі пожежі у Луцьку

У Луцьку рятувальники ліквідували, що загорівся під час руху.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Надзвичайна подія трапилася сьогодні вранці, 10 червня, в Луцьку — на перехресті вулиць Ковельської і Шевченка під час руху загорівся легковий автомобіль.Першими на допомогу водійці прийшли поліцейські, які перекрили рух і намагалися загасити полум'я вогнегасниками.О 10:11 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу. Уже за три хвилини після виклику екіпаж рятувальників 2 державної пожежно-рятувальної частини прибув до місця події.О 10:19 вони ліквідували горіння, що охопило моторний відсік та передні колеса транспортного засобу.Причину пожежі з'ясовують. Водійка не постраждала. Окрім неї, в салоні транспортного засобу більше нікого не було.