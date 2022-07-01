У Луцьку на Ковельській загорівся автомобіль. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



За їхніми словами, на місці працюють рятувальники та медики.



Поліцейські забезпечують охорону місця події та надають практичну допомогу.



Причина пожежі наразі невідома.



Деталі - згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 10 червня, на вулиці Ковельській у Луцьку загорівся автомобіль.Про цеповідомили очевидці події.За їхніми словами, на місці працюють рятувальники та медики.Поліцейські забезпечують охорону місця події та надають практичну допомогу.Причина пожежі наразі невідома.Деталі - згодом.

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