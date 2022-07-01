У Луцьку на Ковельській загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
Сьогодні вранці, 10 червня, на вулиці Ковельській у Луцьку загорівся автомобіль.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, на місці працюють рятувальники та медики.
Поліцейські забезпечують охорону місця події та надають практичну допомогу.
Причина пожежі наразі невідома.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
За їхніми словами, на місці працюють рятувальники та медики.
Поліцейські забезпечують охорону місця події та надають практичну допомогу.
Причина пожежі наразі невідома.
Деталі - згодом.
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