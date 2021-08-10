Малокомплектні школи на Волині: скільки їх можуть закрити до нового навчального року





Про це у коментарі Наталія Матвіюк. З її слів, найбільше таких закладів, а саме 10 — у Горохівській громаді.



"На Волині є три початкові школи, де навчається до десяти учнів. Також є 20 гімназій, які відвідують 40 і менше школярів", — каже Наталія Матвіюк.



Скільки малокомплектних шкіл можуть закрити у новому навчальному році — посадовиця не сказала. З її слів, питання їх подальшого існування будуть вирішувати громади, враховуючи демографічну ситуацію в тому чи іншому селі. Нові дані про закриті впродовж 2024 року малокомплектні школи на Волині будуть ближче до 1 вересня, говорить Наталія Матвіюк.



Додає: торік на Волині налічувався 581 заклад загальної середньої освіти, а вже на кінець травня 2024 року — 533 заклади загальної середньої освіти.



"Право створювати заклад освіти, закривати його чи реогранізувати має лише його засновник — це територіальна громада. Тобто, вони на власний розсуд уже здійснюють цю роботу і приймають рішення", — каже начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації.



У випадку закриття малокомплектної школи керівництво громади буде також самостійно вирішувати питання довезення учнів до найближчого закладу середньої освіти, додала Наталія Матвіюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 12 громадах на Волині у 2023-2024 навчальному році налічувалося 125 малокомплектних і 47 малочисельних шкіл.Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти й науки облдержадміністрації. З її слів, найбільше таких закладів, а саме 10 — у Горохівській громаді."На Волині є три початкові школи, де навчається до десяти учнів. Також є 20 гімназій, які відвідують 40 і менше школярів", — каже Наталія Матвіюк.Скільки малокомплектних шкіл можуть закрити у новому навчальному році — посадовиця не сказала. З її слів, питання їх подальшого існування будуть вирішувати громади, враховуючи демографічну ситуацію в тому чи іншому селі. Нові дані про закриті впродовж 2024 року малокомплектні школи на Волині будуть ближче до 1 вересня, говорить Наталія Матвіюк.Додає: торік на Волині налічувався 581 заклад загальної середньої освіти, а вже на кінець травня 2024 року — 533 заклади загальної середньої освіти."Право створювати заклад освіти, закривати його чи реогранізувати має лише його засновник — це територіальна громада. Тобто, вони на власний розсуд уже здійснюють цю роботу і приймають рішення", — каже начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації.У випадку закриття малокомплектної школи керівництво громади буде також самостійно вирішувати питання довезення учнів до найближчого закладу середньої освіти, додала Наталія Матвіюк.

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