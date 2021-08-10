Малокомплектні школи на Волині: скільки їх можуть закрити до нового навчального року

Малокомплектні школи на Волині: скільки їх можуть закрити до нового навчального року
У 12 громадах на Волині у 2023-2024 навчальному році налічувалося 125 малокомплектних і 47 малочисельних шкіл.

Про це у коментарі Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти й науки облдержадміністрації Наталія Матвіюк. З її слів, найбільше таких закладів, а саме 10 — у Горохівській громаді.

"На Волині є три початкові школи, де навчається до десяти учнів. Також є 20 гімназій, які відвідують 40 і менше школярів", — каже Наталія Матвіюк.

Скільки малокомплектних шкіл можуть закрити у новому навчальному році — посадовиця не сказала. З її слів, питання їх подальшого існування будуть вирішувати громади, враховуючи демографічну ситуацію в тому чи іншому селі. Нові дані про закриті впродовж 2024 року малокомплектні школи на Волині будуть ближче до 1 вересня, говорить Наталія Матвіюк.

Додає: торік на Волині налічувався 581 заклад загальної середньої освіти, а вже на кінець травня 2024 року — 533 заклади загальної середньої освіти.

"Право створювати заклад освіти, закривати його чи реогранізувати має лише його засновник — це територіальна громада. Тобто, вони на власний розсуд уже здійснюють цю роботу і приймають рішення", — каже начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації.

У випадку закриття малокомплектної школи керівництво громади буде також самостійно вирішувати питання довезення учнів до найближчого закладу середньої освіти, додала Наталія Матвіюк.

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Теги: Волинь, школи, закриття
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