В Україні незабаром ліміти світла встановлюватимуть по-новому: що зміниться

В Україні незабаром ліміти світла встановлюватимуть по-новому: що зміниться
З 24 червня з доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі. Після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрія Бойка.

За словами Бойко, на днях було виведено з ремонту атомний блок, що дозволило додати енергосистемі 1000 МВт й уникнути обмежень світла на цих вихідних. Втім, вчора, 9 червня, все ж довелось протягом години залучати аварійну допомогу у сусідів.

Зокрема він розповів й про те, що з 24 червня в Україні по-новому встановлюватимуться ліміти світла до областей.

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"Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись", - пояснив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики.

Ситуація зі світлом в Україні

Протягом останніх місяців російська федерація посилила масовані обстріли проти України. Під удар потрапляла також й енергетична інфраструктура, що призвело до повернення графіків відключень. Спочатку обмеження діяли для бізнесу, втім пізніше вони вводились й для побутових споживачів.

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Теги: Світло, відключення
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