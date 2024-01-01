Захисники ліквідували ще 1190 російських окупантів

Захисники ліквідували ще 1190 російських окупантів
Загалом Росія вже втратила в Україні 519 750 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 519750 (+1190) осіб,

- танків ‒ 7879 (+10),

- бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13),

- артилерійських систем – 13644 (+51),

- РСЗВ – 1098 (+1),

- засоби ППО ‒ 837 (+1),

- літаків – 358 (+1),

- гелікоптерів – 326 (+0),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),

- крилаті ракети ‒ 2278 (+1),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0),

- підводні човни - 1 (+0),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56),

- спеціальна техніка ‒ 2267 (+14).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Тараса Жуковського
Сьогодні, 11:09
Захисники ліквідували ще 1190 російських окупантів
Сьогодні, 10:50
У Луцьку на Ковельській загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
В Україні незабаром ліміти світла встановлюватимуть по-новому: що зміниться
Сьогодні, 10:19
Малокомплектні школи на Волині: скільки їх можуть закрити до нового навчального року
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Центр протидії дезінформації прокоментував фейк росіян про «захоплення» села на Сумщині Центр протидії дезінформації прокоментував фейк росіян про «захоплення» села на Сумщині
Сьогодні, 09:50
Яка ситуація на фронті станом на ранок 10 червня Яка ситуація на фронті станом на ранок 10 червня
Сьогодні, 09:00
Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію, – Зеленський Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію, – Зеленський
09 червень, 06:07
У полоні 90% українських військових зазнають фізичних або моральних тортур У полоні 90% українських військових зазнають фізичних або моральних тортур
09 червень, 02:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Тараса Жуковського
Сьогодні, 11:09
 0
Захисники ліквідували ще 1190 російських окупантів
Сьогодні, 10:50
 0
У Луцьку на Ковельській загорівся автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 10:41
 0
В Україні незабаром ліміти світла встановлюватимуть по-новому: що зміниться
Сьогодні, 10:19
 0
Малокомплектні школи на Волині: скільки їх можуть закрити до нового навчального року
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8