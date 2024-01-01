Захисники ліквідували ще 1190 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 519750 (+1190) осіб,



- танків ‒ 7879 (+10),



- бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13),



- артилерійських систем – 13644 (+51),



- РСЗВ – 1098 (+1),



- засоби ППО ‒ 837 (+1),



- літаків – 358 (+1),



- гелікоптерів – 326 (+0),



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),



- крилаті ракети ‒ 2278 (+1),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0),



- підводні човни - 1 (+0),



- автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56),



- спеціальна техніка ‒ 2267 (+14).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом Росія вже втратила в Україні 519 750 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 519750 (+1190) осіб,- танків ‒ 7879 (+10),- бойових броньованих машин ‒ 15144 (+13),- артилерійських систем – 13644 (+51),- РСЗВ – 1098 (+1),- засоби ППО ‒ 837 (+1),- літаків – 358 (+1),- гелікоптерів – 326 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11010 (+28),- крилаті ракети ‒ 2278 (+1),- кораблі /катери ‒ 28 (+0),- підводні човни - 1 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн – 18618 (+56),- спеціальна техніка ‒ 2267 (+14).Дані уточнюються.

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