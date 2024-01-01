Волиняни навколішки зустріли «на щиті» Героя Тараса Жуковського

Тараса Жуковського.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Мер опублікував відео, як мешканці громади навколішки зустріли скорботний кортеж із тілом загиблого військовослужбовця.



«Інформація про похорон буде згодом, стежте за новинами», - зазначив міський голова.







Скорботна звістка з фронту у Нововолинську громаду надійшла вчора, 9 червня. Захищаючи Україну, загинув Тарас Жуковський, 1981 року народження.



«Висловлюю щирі співчуття сімʼї. Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.

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