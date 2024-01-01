ССО показали, як виглядає знищення групи рашистів очима снайпера

ССО показали, як виглядає знищення групи рашистів очима снайпера
В інтернеті опублікували відео, як виглядає знищення групи російських військових очима снайперів 73-го центру ССО.

Про це в телеграмі повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Чотирьох бійців противника знищили воїни Сил спеціальних операцій на Херсонському напрямку. Це сталося вночі, коли група ворожих військовослужбовців почала пересуватися позиціями.

Втім, рух одразу помітили оператори Сил спецоперацій. Розуміючи, що противник може зникнути з поля зору в будь-який момент, снайпери ССО влучно відпрацювали по цілям.


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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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