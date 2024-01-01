На Волині в аварії загинув 52-річний водій автівки
Сьогодні, 10:03
Поліція з’ясовує обставини летальної ДТП у Ковельському районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 9 червня, у селі Любохини.
52-річний житель Шацької громади, керуючи автомобілем Skoda Fabia, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та зіткнувся з перешкодою.
Внаслідок автопригоди водій загинув на місці.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 9 червня, у селі Любохини.
52-річний житель Шацької громади, керуючи автомобілем Skoda Fabia, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та зіткнувся з перешкодою.
Внаслідок автопригоди водій загинув на місці.
За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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