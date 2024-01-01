На Волині в аварії загинув 52-річний водій автівки





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 9 червня, у селі Любохини.



52-річний житель Шацької громади, керуючи автомобілем Skoda Fabia, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та зіткнувся з перешкодою.



Внаслідок автопригоди водій загинув на місці.



За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція з’ясовує обставини летальної ДТП у Ковельському районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 9 червня, у селі Любохини.52-річний житель Шацької громади, керуючи автомобілем Skoda Fabia, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та зіткнувся з перешкодою.Внаслідок автопригоди водій загинув на місці.За фактом летальної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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