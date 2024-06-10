Центр протидії дезінформації прокоментував фейк росіян про «захоплення» села на Сумщині

Андрій Коваленко прокоментував російську заяву про нібито захоплення села в Сумській області.



За його словами, ворог отримав вогневе ураження, Сили оборони контролюють ситуацію, пише



Коваленко повідомив, що ситуація в Сумській області не є початком такого наступу, як був у травні в Харківській області. Він запеивнив, що активній дій у прикордонні немає.



"Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є «супутником» російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження. Кадирівці – це інформаційна армія, ставка зроблена на інформаційну компоненту. Порівнювати ситуацію з Харківщиною станом на 08:00 не варто", – сказав він.



Водночас він наголосив, що загроза дій росіян в прикордонні залишається.



Що говорили про ймовірний наступ на Сумську область



Учора голова Білопільської громади Юрій Зарко у коментарі Суспільному заперечив наявність російських військ у Рижівці. Заяву про захоплення села зробив чеченський президент, її підхопили прокремлівські медіа.



Про те, що росія заради розтягнення фронту може знову піти в наступ на Сумську область, попереджали і раніше.



3 травня командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк повідомив, що у росіян є план захоплення Харкова або Сум, але невідомо, чи зможуть вони його реалізувати наявними силами.



Згодом у опублікованому 14 травня коментарі New York Times керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що росія планує наступ на Суми вже найближчими днями. Він уточнив, що росіяни від самого початку планували операцію в Сумській області, як і в Харківській. За словами Буданова, головна мета цієї операції – інформаційна: створити хаос та паніку і відтягти захисників від східних напрямків та дестабілізувати ситуацію в Україні.



6 червня в Державній прикордонній службі наголошували, що загрози для Сумської області виключати не можна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборонипрокоментував російську заяву про нібито захоплення села в Сумській області.За його словами, ворог отримав вогневе ураження, Сили оборони контролюють ситуацію, пише LB.ua Коваленко повідомив, що ситуація в Сумській області не є початком такого наступу, як був у травні в Харківській області. Він запеивнив, що активній дій у прикордонні немає."Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є «супутником» російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження. Кадирівці – це інформаційна армія, ставка зроблена на інформаційну компоненту. Порівнювати ситуацію з Харківщиною станом на 08:00 не варто", – сказав він.Водночас він наголосив, що загроза дій росіян в прикордонні залишається.Учора голова Білопільської громадиу коментарі Суспільному заперечив наявність російських військ у Рижівці. Заяву про захоплення села зробив чеченський президент, її підхопили прокремлівські медіа.Про те, що росія заради розтягнення фронту може знову піти в наступ на Сумську область, попереджали і раніше.3 травня командувач Сухопутних військповідомив, що у росіян є план захоплення Харкова або Сум, але невідомо, чи зможуть вони його реалізувати наявними силами.Згодом у опублікованому 14 травня коментарі New York Times керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов сказав, що росія планує наступ на Суми вже найближчими днями. Він уточнив, що росіяни від самого початку планували операцію в Сумській області, як і в Харківській. За словами Буданова, головна мета цієї операції – інформаційна: створити хаос та паніку і відтягти захисників від східних напрямків та дестабілізувати ситуацію в Україні.6 червня в Державній прикордонній службі наголошували, що загрози для Сумської області виключати не можна.

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